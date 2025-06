Cristiano Ronaldo confesó que lo tentaron de Argentina para jugar el Mundial de Clubes

El portugués de 40 años fue contundente y aseguró que no participará del certamen que se disputará en Estados Unidos.

Hoy 09:59

En la previa de la final de la Nations League, Cristiano Ronaldo sorprendió con una confesión: reveló que recibió llamados desde Argentina para sumarse al Mundial de Clubes. Sin embargo, el portugués de 40 años fue contundente y aseguró que no participará del certamen que se disputará en Estados Unidos.

“No estaré en la competición”, afirmó este viernes en conferencia de prensa.

Cuando le consultaron si alguna vez jugaría en el fútbol argentino, Cristiano respondió entre risas pero con claridad:

“Lo veo difícil, pero nunca se sabe. El tiempo está ahí. Ya tengo 40 años, pero no puedo decir que de esta agua no beberé”.

Además, agregó que tiene un vínculo especial con el país:

“Nunca fui, pero quiero ir. Mi mujer es de ahí. Tengo mucho cariño por los argentinos y también por Messi”.

Sobre su histórica rivalidad con Lionel Messi, el astro luso también se expresó con respeto:

“Hemos sido rivales durante mucho tiempo, estuvimos 15 años en el escenario. Siempre me trató bien y me respetó. No sé si ahora habla inglés, pero antes yo le traducía en las galas”.

Por último, Cristiano elogió a Lamine Yamal, la joven promesa del Barcelona y la Selección de España, quien será rival de Portugal en la final de la Nations League:

“Lo hace bien y aprovecha su calidad. Dejen que el chico crezca, no lo presionen demasiado. Tiene talento de sobra”, sentenció.

La final entre Portugal y España se jugará este sábado a las 16 (hora argentina) en el estadio Allianz Arena de Múnich.