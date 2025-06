Un expiloto de F1 lanzó una dura advertencia sobre Franco Colapinto

Johnny Herbert, expiloto de Fórmula 1, fue tajante y le dejó una fuerte advertencia al joven argentino.

Hoy 12:01

El inicio de Franco Colapinto en Alpine no fue el esperado y la preocupación crece dentro del equipo francés. Si bien las expectativas eran altísimas por parte de los fanáticos y del entorno de la escudería, los resultados no acompañaron en sus primeras carreras. En este contexto, Johnny Herbert, expiloto de Fórmula 1, fue tajante y le dejó una fuerte advertencia al joven argentino.

Según publicó el sitio Motorsport Next Gen, Herbert alertó que la paciencia de Flavio Briatore —hombre fuerte de Alpine— podría agotarse si Colapinto no muestra mejoras concretas en lo inmediato. “Cuando te dan una oportunidad, tenés que aprovecharla e impresionar. Jack Doohan no lo hizo y las expectativas sobre Colapinto eran muy altas”, disparó.

Herbert, que también analizó los dichos recientes de Briatore, fue claro: “Se esperaba que el rendimiento de Colapinto fuera mejor, dado el nivel que mostró la temporada pasada”. A pesar de reconocer su talento, el británico fue directo: “Ha demostrado que puede ser tan rápido como Gasly, pero no ha sido constante. Tiene que recuperarse rápido o quedará como un nombre valorado… y nada más”.

Las palabras de Herbert retumbaron fuerte en las redes, justo en una semana sin competencia. Mientras tanto, Colapinto se prepara para revertir su imagen en el Gran Premio de Canadá, que se correrá el domingo 15 de junio.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto?

El Gran Premio de Canadá será el próximo domingo 15 de junio, mientras que la clasificación se disputará el sábado 14, donde el argentino buscará dar un golpe sobre la mesa y callar críticas.