En Chile destrozan a Claudio Bravo y lo responsabilizan de la debacle

La derrota con Argentina acrecentó la crisis en la Selección, tal es así que dos viejos integrantes de “La Roja” se destrozaron en redes sociales.

Hoy 12:08

Rodolfo Moya, ex delantero de Colo-Colo, responsabilizó a Claudio Bravo de la actual debacle del combinado nacional: “Digan lo que quieran, pero para mi, el real responsable de toda esta debacle, es Claudio Bravo. Y el día 10/10/17 explotó y comenzó todo. De ahí nos fuimos a la mi……!!!Lo bueno. Que empezamos de 0 hoy”, posteó en su cuenta personal de Instagram.

La publicación llegó a manos del ex arquero campeón de América con Chile, que respondió con un link de la noticia en la que se dio a conocer una denuncia a Rodolfo Moya por acoso sexual en Concón durante 2019, entre otros acontecimientos.

Esto desató la furia del ex atacante que realizó otro posteo en contra de “Capitán América", señalándolo de “sapo y asegurado”. “Lo que yo hice fue un comentario futbolístico y tú hoy eres comentarista deportivo y haces comentarios futbolísticos. Y pueden gustar o no, eso es subjetivo, pero tu problema es que eres sapo y asegurado, y te las das de intachable", escribió durante la noche del viernes “Moyita” en otra publicación en su cuenta de Instagram que luego borró.

"Así como hoy me sacaste temas personales, de la misma forma lo hiciste con Arturo Vidal, en aquel momento. Desde ahí, dividiste al camarín y al país“, marcó el ex futbolista etiquetando al ex portero.

“Si yo la cago, muero solo, y no afecto a nadie, porque tengo valores y me hago responsable de lo que hago, no de lo que dicen; pero tú, por dártela de intachable eres capaz de matar a tus compañeros y sus familias, y eso es de maricones. Sapo y malintencionado, te salvas solo. El camarín es lo más sagrado”, cerró.

Vale recordar que el retirado delantero alcanzó a ser compañero de Claudio Bravo en el inicio de la era de Marcelo Bielsa, en las Eliminatorias a Sudáfrica 2010.

17 de octubre del 2017, la fecha de la debacle

El ex delantero, que fue compañero de un joven Bravo en las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010, marca el 10 de octubre del 2017 como la fecha de la “debacle”.

Aquel día, Chile quedó fuera del Mundial de Rusia 2018 ante Brasil. Luego de partido, Carla Pardo, esposa de Claudio Bravo, acusó a algunos jugadores de no llegar en buen estado a entrenar.

Esta situación hizo que el ex arquero estuviera fuera de “La Roja” por un par de años y enemistado con Arturo Vidal, que con el tiempo dejó de lado aquel episodio para “unir a la Generación Dorada”.