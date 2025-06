El intendente Nediani despidió y recordó a “Chaca” Carabajal

Familiares, amigos, autoridades y vecinos bandeños, dieron el último adiós al ex futbolista, ex concejal, ex defensor del pueblo y precursor del Festival Nacional de La Salamanca.

Hoy 15:12

El intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger E. Nediani, acompañó a los familiares de Eduardo "Chaca" Carabajal, en la emotiva despedida que organizaron en la Casa Museo del barrio Los Lagos. Durante el viernes, familiares, amigos, autoridades y vecinos bandeños, dieron el último adiós al ex futbolista, ex concejal, ex defensor del pueblo y precursor del Festival Nacional de La Salamanca. Luego de saludar a la familia Carabajal, el jefe comunal expresó: "Hoy nos dejó físicamente un compañero, un amigo y un dirigente deportivo, político y de la cultura. "Chaca" Carabajal fue el creador del Festival Nacional de La Salamanca, propuso y llevó adelante junto a algunos empleados municipales, la primera edición de este festival que hoy es reconocido a nivel nacional. También fue un gran dirigente en todas las actividades que acabo de mencionar y una persona con muchos valores y muy entrañable para todos los bandeños. Ese es el legado de "Chaca" Carabajal, hoy le dije a su familia, que vamos a continuar, reafirmar y seguir adelante con ese legado de amistad, de compartir, de solidaridad, de lo colectivo y de preocuparnos y ocuparnos por los que más necesitan. Legado que a mí me toca en lo personal por el gran afecto que sentía por él y la cercanía, no desde lo político sino desde lo personal. Mí amistad con él viene de muchos años, cuando "Chaca" trabajaba en actividades comerciales. Luego esa amistad se fortaleció en el camino político por eso hoy quería estar al lado de su familia y brindarle nuestro adiós, que más bien es un hasta otro momento, porque como hombre de fe se que nos volveremos a encontrar".

