Escándalo en las Eliminatorias: la selección de Bolivia denunció estar "secuestrada" en Venezuela

Después de la derrota por 2-0 que colocó al equipo boliviano cuatro puntos por debajo de la Vinotinto camino al repechaje, la FBF no pudo volar de regreso a su país hasta el mediodía del sábado.

Hoy 18:02

Luego de la derrota por 2-0 ante Venezuela, que complicó seriamente sus aspiraciones en las Eliminatorias Sudamericanas, la selección de Bolivia vivió un tenso y polémico episodio en Maturín, donde denunció haber sido “secuestrada” tras no poder regresar a su país según lo previsto.

Tras el encuentro, la delegación boliviana se dirigió al aeropuerto con la intención de regresar a Bolivia, pero fueron informados de que no existía ningún vuelo autorizado para despegar, ya que la aprobación dependía de Caracas. A eso se sumó el argumento del "tráfico aéreo excesivo", lo que obligó al plantel a permanecer una noche más en Venezuela.

Denuncias de sabotaje y tensión diplomática

La situación despertó sospechas en el seno del cuerpo técnico boliviano. El entrenador Óscar Villegas fue claro: “Le pedimos al ministro de gobierno, que se supone que es un gobierno amigo, que nos faciliten salir de Venezuela. Está sucediendo lo que teníamos previsto. Lo hicieron con la línea aérea venezolana con Perú, elegimos otra, pero ven que no respetan ni siquiera una línea del exterior”.

Por su parte, el jefe de seguridad de la Federación Boliviana de Fútbol, Harold Howard, fue aún más tajante: “Nos tienen secuestrados en Venezuela. Esto es un sabotaje hacia la selección boliviana. Alegan tráfico aéreo cuando apenas había dos aviones volando. No sé si habrá una mala intención o qué”.

Howard agregó que los jugadores fueron sacados “en pijama y a las apuradas” para intentar abordar un vuelo alternativo, y denunció que el plantel no tuvo las horas de descanso necesarias tras un partido exigente. “Tenemos que sacar a los jugadores en pijama, rápido, para que lleguemos al aeropuerto. No hay muchas horas de descanso. Hay un nuevo plan de vuelo, falta saber si está aprobado o no. Aquí seguimos secuestrados en Venezuela”, expresó durante la mañana del sábado.

Finalmente, el nuevo plan fue aprobado y la delegación pudo partir pasado el mediodía del sábado, en medio de un clima de incomodidad y sospechas por lo ocurrido.

Repechaje caliente: Bolivia, Venezuela y Chile, en la pelea

En lo deportivo, la caída ante Venezuela dejó a Bolivia con 14 puntos, a cuatro del séptimo puesto, que otorga un lugar en el repechaje al Mundial y que ahora ocupa justamente la Vinotinto, con 18 unidades.

Perú, que igualó ante Colombia, llegó a 11 puntos, mientras que Chile, con 10, quedó al borde del abismo.

El próximo martes será clave: Chile enfrentará a Bolivia, en un duelo de necesitados. Si no gana, el equipo trasandino quedará prácticamente eliminado. Incluso con un triunfo, deberá esperar que Venezuela no sume puntos ante Uruguay. En caso de sobrevivir a esa fecha, Chile deberá cerrar las Eliminatorias nada menos que frente a Brasil y Uruguay, dos gigantes del continente.

El final de las Eliminatorias promete ser caliente dentro y fuera de la cancha.