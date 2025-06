Cristina Kirchner habló de la posible definición de la Corte: “¿Por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?”

La expresidenta está junto al intendente de Paso de los Libres, Martín “Tincho” Ascúa, quien lanzará oficialmente su candidatura a gobernador provincial. “Me quieren presa o muerta, pero no van a impedir que vuelva el pueblo”, advirtió.

Hoy 19:21

Este sábado, Cristina Kirchner vuelve a hablar en público en un acto del PJ que se realiza en el Anfiteatro Carlos Gomes de Paso de Los Libres, en la provincia de Corrientes. El motivo de su visita es para respaldar la candidatura a gobernador del actual intendente local, Martín “Tincho” Ascúa.

“Antes los pibes tenían computadoras en las escuelas, lanzábamos satélites al espacio, ahora a la gente no le alcanza para comer”, aseguró CFK en Corrientes. “Fueron 12 años donde creamos universidades en cada provincia”, agregó.

“Que no nos vengan a contar del superávit. Lo tuvimos en el 2003 y hasta el 2008, hasta que se cayó el mundo”, chicaneó al Presidente Javier Milei. “”La gente llegaba a fin de mes, podía ahorrar y tener futuro. Vivía en un país mejor y era un cachito feliz. No nos van a borrar la memoria", aseguró.

También ensayó una autocrítica: “La esperanza cuando nos eligió en el 2019 y desgraciadamente no se estuvo a las alturas”. Y remarcó: “No es la primera vez en la historia del peronismo que alguien llega en nombre de un proyecto colectivo y lo transforma en una aventura personal. Ni será la última”.

“Tenemos que volver a organizarnos y en eso estábamos cuando hace una semana anuncié ante el desdoblamiento en PBA y se desataron los demonios”, apuntó contra propios y ajenos. Y desafió: “Se desataron los demonios y empezaron a pedir de todos lados que me metan presa. Si estoy tan acabada, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?”.

La presentación de la expresidenta ocurre en un momento clave para el peronismo, en plena reconfiguración del espacio de cara a las elecciones legislativas del 7 de septiembre.

Además, su aparición se da mientras se aguarda la decisión de la Corte Suprema sobre la causa Vialidad, que podría redefinir su futuro judicial.

Por otra parte, la decisión de Cristina Kirchner de reaparecer en el interior del país busca mostrar fuerza política en un distrito estratégico del Norte Grande.

Asimismo, su presencia coincide con la tensión en la relación con el gobernador Axel Kicillof, con quien mantuvo en las últimas horas un encuentro para avanzar en una mesa política común y proyectar un armado de listas conjuntas en la provincia de Buenos Aires.