Mirtha Legrand celebró los 57 años de sus almuerzos: “Me han hecho una mujer muy feliz”

La diva de los almuerzos se emocionó al recibir una torta por el aniversario de su mítico programa y agradeció el cariño del público. “Me he hecho grande al lado de ustedes”, dijo entre lágrimas.

Este sábado no fue un día más para Mirtha Legrand. La conductora celebró nada menos que 57 años al frente de su icónico programa de almuerzos, hoy reconvertido en formato de cena. La emoción la invadió apenas comenzó la transmisión, al recibir una torta en conmemoración del aniversario del debut de su ciclo.

“Disculpen, me emocioné muchísimo”, expresó con la voz quebrada, visiblemente conmovida frente a las cámaras. Luego, agregó: “57 años... parece mentira. Me ha acompañado el público tanto y con tanto cariño y tanto amor”.

Con lágrimas en los ojos, la Chiqui reflexionó sobre el paso del tiempo: “Me he hecho grande, me he hecho mayor, me he hecho una señora grande al lado de ustedes y me han soportado, así que muchas gracias”.

Finalmente, cerró su mensaje con una frase que conmovió a todos en el estudio y a su audiencia de siempre: “Me han hecho una mujer muy feliz”.

Mirtha Legrand debutó con su clásico ciclo el 3 de junio de 1968 y desde entonces ha sido un ícono de la televisión argentina, atravesando generaciones con su estilo único, entrevistas memorables y una vigencia inigualable.