León XIV: “Jesús ora por todos, aunque a veces esta humanidad resulta traicionada”

Tanto León XIV como Francisco nos enseñaron a abrazar desde la fe a quienes sufren y llamaron a los gobiernos a no olvidar el mandato de cuidar al prójimo ante la indiferencia y el ajuste económico

Hoy 07:30

Por Hernán Bernasconi para Infobae

“Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, denuestra sociedad, de nuestro pueblo” (papa Francisco, La Habana, Cuba, 20/9/2015).

“¿Qué nos ha pasado como sociedad que nos hemos vuelto insensibles al dolor de los más vulnerables: los niños y las personas con discapacidad?” (…..) “¿Qué tipo de sociedad y de gobierno son capaces de no valorar adecuadamente la misión de los médicos?” (Carta de apoyo de la CEA a los reclamos de los médicos del Garrahan).

En su Homilía del domingo pasado, a propósito del Jubileo de las Familias, los Niños, los Abuelos y los Mayores, el papa León XIV nos recuerda que el Señor Jesús en la última cena ora por todos los cristianos (Plaza de San Pedro. “Todos, todos, todos, todos adentro…!”, decía Francisco).

“El Evangelio que acabamos de proclamar -dice el nuevo Santo Padre- nos muestra a Jesús que, en la Última Cena, ora por todos nosotros (cf. Jn 17,20)”.

“Es el pedido de Cristo como UNIDAD, unidad como comunión de todos en el amor a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo” (Dios Uno y Trino).

Todos diversos en la unidad

“Cristo pide, en efecto, que todos seamos ‘una sola cosa’ (cf. v. 21). Este es el mayor bien que se puede desear, porque esta unión universal realiza entre las criaturas la comunión eterna de amor que es Dios mismo: el Padre que da la vida, el Hijo que la recibe y el Espíritu que la comparte.”

El Señor quiere que, para unirnos, no nos agreguemos a una masa indistinta como un bloque anónimo, sino que seamos uno: «Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros» (v. 21). Dice León que “desde su corazón humano, el Hijo de Dios se dirige al Padre diciendo: «Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado, y que yo los amé cómo tú me amaste» (v. 23).”

Somos uno en el otro aún antes de nacer

Dice León: “Queridos amigos, hemos recibido la vida antes incluso de haberla deseado. Como enseñaba el Papa Francisco: «Todos los hombres somos hijos, pero ninguno de nosotros eligió nacer» (Ángelus, 1 enero 2025)”.

¿Quién está antes del sí mismo? Decir que está el otro no es una respuesta sólo teológica o ética (El otro, de Emmanuel Lévinas). Es también una verdad biológica: “El hombre como encuentro” del Dr. Rof Carballo, Ed. Alfaguara.

“…Apenas nacemos -dice el Santo Padre León- necesitamos de los demás para vivir; solos no lo hubiéramos logrado. Se lo debemos a alguien más, que nos salvó, se hizo cargo de nosotros, de nuestro cuerpo y también de nuestro espíritu. Todos nosotros vivimos gracias a una relación, es decir, a un vínculo libre y liberador de humanidad y cuidado mutuo.”

Quién sino mi madre, mi padre, el médico que nos asistió a salir del vientre de mi madre, las enfermeras y enfermeros… Y todos los miembros de mi comunidad que sostienen esa ayuda al otro para que viva… para que siga viviendo cuando enferma…porque el ser precisa del otro que lo constituye, cuida y libera.

El Jubileo de las Familias y de los Niños, de los Abuelos y los Ancianos y los Hospitales públicos de Buenos Aires

Mientras el mundo cristiano celebra en Roma las jornadas del Jubileo, en los días en que el papa León XIV daba la homilía que comentamos, el pueblo fiel de Dios en el rico país de la ganadería y del agro, de la industrialización, de grandes celebridades, ejemplo en materia de formación de profesionales y asistencia de la salud. De una asistencia abierta, solidaria, gratuita, para propios y extraños. Solidaria y de altísima eficiencia. Al cabo de decisiones erráticas hoy la política sanitaria sufre una grave crisis. Los recortes económicos dirigidos a sanear las cuentas del Estados nacional se traducen en salarios de hambre a médicos y auxiliares y falta de insumos en los hospitales públicos. Al mismo tiempo que el pueblo sufre el aumento constante de los medicamentos. El elevado costo de las prepagas y obras sociales. Allí donde más se asiste a hombres, mujeres, ancianos y niños el personal de la salud recibe ingresos miserables. Está en peligro la existencia del sistema de la Salud pública nacional. La prórroga de los presupuestos desde el año 2023 significó una reducción que en algunos casos llega al 50% en las partidas. De ahí que hoy sea un reclamo sentido por la mayor parte de la población. Reclamo que comienza por la salud y por la vida de los niños y los discapacitados. Y todo ello es llevado a cabo por un gobierno nacional que actúa en nombre de la libertad y en nombre de la libertad traiciona a la humanidad y la memoria de los humanistas que fundaron los grandes centros asistenciales como son el Hospital de Pediatría SAMIC “Profesor Dr. Juan Pedro Garrahan, el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, el hospital-escuela de Clínicas José de San Martín y muchos más. Realidad concreta a la que pueden ser aplicadas las palabras que siguen de la homilía que comentamos del papa León XIV.

La enfermedad o dolencia de los que sufren y los que los asisten la cruel indiferencia de los que gobiernan

“La Jornada Mundial del Enfermo -decía el papa Francisco- que en efecto, no sólo invita a la oración y a la cercanía con los que sufren, también tiene como objetivo sensibilizar al pueblo de Dios, a las instituciones sanitarias y a la sociedad civil sobre una nueva forma de avanzar juntos. La profecía de Ezequiel (34;15-16) contiene un juicio muy duro acerca de las prioridades de quienes ejercen el poder económico, cultural y de gobierno sobre el pueblo: ‘Ustedes se alimentan con la leche, se visten con la lana, sacrifican a las ovejas más gordas, y no apacientan el rebaño. No han fortalecido a la oveja débil, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, ni han buscado a la que estaba perdida. Al contrario, las han dominado con rigor y crueldad’ (34,3-4). La Palabra de Dios es siempre iluminadora y actual. No sólo en su denuncia, sino también en su propuesta. De hecho, la conclusión de la parábola del buen samaritano nos sugiere cómo el ejercicio de la fraternidad, iniciado por un encuentro de tú a tú,”

“Cuando la humanidad se ve traicionada”

“Es cierto -dijo el nuevo pontífice el 1 de junio en la Plaza de San Pedro en Roma tras recordar el texto mencionado más arriba del apóstol Juan- que a veces, esta humanidad se ve traicionada. Por ejemplo, cuando se invoca la libertad no para dar vida, sino para quitarla; no para proteger, sino para herir. Sin embargo, incluso frente al mal que divide y mata, Jesús sigue orando al Padre por nosotros, y su oración actúa como un bálsamo sobre nuestras heridas, convirtiéndose en anuncio de perdón y reconciliación para todos. Esa oración del Señor da sentido pleno a los momentos luminosos de nuestro amor mutuo como padres, abuelos, hijos e hijas. Y esto es lo que queremos anunciar al mundo: estamos aquí para ser “uno” tal y como el Señor quiere que seamos “uno”, en nuestras familias y en los lugares donde vivimos, trabajamos y estudiamos: distintos, pero uno; muchos, pero uno, siempre uno, en cualquier circunstancia y edad de la vida.”

“Y quisiera añadir una última cosa -concluyó diciendo el papa norte y sud americano-: La oración del Hijo de Dios, que nos infunde esperanza en el camino, también nos recuerda que un día seremos todos uno unum (cf. S. AGUSTÍN, Sermo super Ps. 127): una sola cosa en el único Salvador, abrazados por el amor eterno de Dios. No sólo nosotros, sino también los padres y las madres; los abuelos y abuelas; los hermanos, hermanas e hijos que ya nos han precedido en la luz de su Pascua eterna, y que hoy sentimos presentes, aquí, con nosotros, en este momento de fiesta.”

La enfermedad y el jubileo

El Papa concluyó su Mensaje dedicando palabras especiales a los enfermos y a los que sufren. “La enfermedad dijo Francisco es una de las pruebas más difíciles y duras de la vida, en la que percibimos nuestra fragilidad. …pero no es así. Incluso en estos momentos, Dios no nos deja solos y, si nos abandonamos en Él, precisamente allí donde nuestras fuerzas decaen, podemos experimentar el consuelo de su presencia” recordándoles que tienen “más que nunca un rol especial” que desempeñar en el Jubileo. También tiene un amoroso párrafo destinado a los “queridos médicos, enfermeros y miembros del personal sanitario, a quienes mientras atienden a sus pacientes, especialmente a los más frágiles, el Señor les ofrece la oportunidad de renovar continuamente su vida, nutriéndola de gratitud, de misericordia y de esperanza (Bula Spes non Confundit, 11). “Su caminar juntos, en efecto, es un signo para todos, un himno a la dignidad humana, un canto de esperanza”

En sus últimos párrafos dijo Francisco: “Queridos hermanos y hermanas enfermos, en este momento de mi vida comparto mucho con ustedes: la experiencia de la enfermedad, de sentirnos débiles, de depender de los demás para muchas cosas, de tener necesidad de apoyo. No es siempre fácil, pero es una escuela en la que aprendemos cada día a amar y a dejarnos amar, sin pretender y sin rechazar, sin lamentar y sin desesperar, agradecidos a Dios y a los hermanos por el bien que recibimos, abandonados y confiados en lo que todavía está por venir. La habitación del hospital y el lecho de la enfermedad pueden ser lugares donde se escucha la voz del Señor que nos dice también a nosotros: «Yo estoy por hacer algo nuevo: ya está germinando, ¿no se dan cuenta?» (Is 43,19). Y de esa manera renovar y reforzar la.”

Y para finalizar el papa Francisco escribió y Monseñor Fisichella leyó ante el en la Plaza de San Pedro en ese Quinto domingo de Cuaresma 6 de abril de 2025:

“Queridos amigos, no releguemos al que es frágil, alejándolo de nuestra vida, como lamentablemente vemos que a veces suele hacer hoy un cierto tipo de mentalidad, no apartemos el dolor de nuestros ambientes. Hagamos más bien de ello una ocasión para crecer juntos, para cultivar la esperanza gracias al amor que Dios ha derramado, Él primero, en nuestros corazones (cf. Rm 5,5) y que, más allá de todo, es lo que permanece para siempre (cf. 1 Co 13,8-10.13).

(6 abril 2025 2da. Jornada del Jubileo del Enfermo – Discurso leído por Mons. R. Fisichella)

León XIV