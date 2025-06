El dato que obligó a CFK a lanzarse, la videollamada de los Milei y la guerra por la boleta bonaerense

Una posible resolución de la Corte encendió alarmas en el kirchnerismo y aceleró definiciones. En paralelo, el oficialismo libertario busca imponer condiciones en el armado electoral mientras negocia con el PRO y tensiona los pactos en el conurbano.

Hoy 07:00

Por Luciana Geuna para TN

Llamada grupal

El lunes, después de las once de la noche, cuando acababa de terminar la entrevista televisiva a Cristina Kirchner con el anuncio de su candidatura, el Presidente y su hermana Karina apagaron sus televisores y organizaron una llamada grupal junto al armador Lule Menem y al operador bonaerense Sebastián Pareja.

¿Qué opina Javier Milei del lanzamiento de CFK? ¿A quién quiere de candidato o candidata para competirle? Esa noche sólo ratificó que no quiere que juegue su candidato favorito, José Luis Espert, contra la exvice y todos estuvieron de acuerdo en que el apresuramiento de Cristina por confirmar su candidatura en provincia no tenía tanto que ver con resolver la interna con Axel Kicillof sino mucho más con adelantarse al expediente que circula con frenetismo en la Corte Suprema sobre su destino en la causa Vialidad, donde el Máximo Tribunal debe revisar si ratifica o no la condena a siete años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En esa comunicación entre Milei y los suyos, y en varias otras reuniones que sucedieron esta semana en los despachos del poder, el núcleo duro presidencial sostiene que los tres jueces de la Corte -Lorenzetti, Rosenkrantz y Rosatti- están jugando por su propia voluntad un movimiento de consecuencias políticas intensas. Si resuelven antes del 19 de julio y ratifican la condena, se sabe, CFK quedaría fuera de juego.

Hay en la Rosada muchas elucubraciones sobre cuál es la motivación detrás del timing en el cuarto piso de Tribunales pero mientras tanto se acelera una discusión sobre quién jugaría contra la expresidenta si finalmente puede competir en la tercera sección electoral -la más populosa- de la provincia de Buenos Aires. Ese nombre, naturalmente, se convertirá en un personaje destacado de la política porque tendrá, durante los dos meses que dure la campaña, una pelea en primera plana contra la líder del peronismo. Santiago Caputo, a través de su cuenta blue de X y de los principales referentes libertarios digitales, se apuró a proponer un postulante joven y libertario. Se supuso que sería un integrante de las Fuerzas del Cielo. De hecho el Gordo Dan llegó a postear: “a Cristina le gano caminando”. Pero ayer toda la información señalaba a Iñaki Gutiérrez, el encargado de la cuenta de Tik Tok de Milei y uno de sus visitantes más asiduos en la Quinta de Olivos.

En la encrucijada por esa definición se juegan distintas voluntades que no terminan de resolverse y siempre hay dudas sobre cómo unificarán las estrategias adentro del triángulo de hierro presidencial. Cuesta creer que lo que hagan girar ahora, termine siendo el competidor final.

En el medio, todavía faltan 43 días para el cierre de listas pero apenas 33 para las inscripción de alianzas. ¿Cuándo se terminará de delinear el armado con el PRO bonaerense? Hay escenas desopilantes de esa negociación: por ejemplo, en el ida y vuelta entre Cristian Ritondo, la Rosada y Mauricio Macri, suceden cosas que se dicen y cosas que no. ¿Qué porcentaje de candidatos podrán meter en las listas provinciales? Ritondo se sentó pidiendo un 30%, el número ahora araña el 20%. ¿Habrá destellos amarillos en la boleta? En eso Karina es intransigente: no quiere resignar ni el color violeta, ni el nombre de la Libertad Avanza en la alianza que sea que construyan. Sucederá en los próximos días otra reunión de Pareja con Ritondo y Santilli en la oficina de este último para intentar definir detalles. Algunos bastiones son complicados: ¿Cómo jugará LLA en Vicente López, el terruño de Jorge Macri, donde gobierna Soledad Martínez, que además es vicepresidenta del PRO nacional? En el oficialismo, hay unas ganas locas de diezmarlos pero en el PRO sienten que ese sería un problema indigerible.

En la matemática y en los colores que resulten de la discusión con el PRO bonaerense, se fija también una pauta para conversaciones que se vienen: “El acuerdo en Provincia diseña el resto de las discusiones con los gobernadores. Si a ellos les damos más de lo que merecen, cómo te sentás a discutir por ejemplo con Entre Ríos donde Frigerio es gobernador?, dice un integrante fundamental de las negociaciones libertarias. Son roscas que probablemente se superen. Pero todavía falta.

Cumbre CFK - Axel

En el peronismo, el anuncio de Cristina no solucionó los problemas de fondo pero sin dudas su jugada y el tiempo que avanza empiezan a empujar definiciones. La situación es tan pantanosa que el hecho obvio de reunirse finalmente los dos para negociar generó ayer infinitas desmentidas. Es un vínculo lleno de desconfianza ya y probablemente irremontable en lo personal. De todos modos, no deja de ser un problema matemático: como se organizan las listas y como se reparten. Lo demás serán reproches sin solución.

Las alternativas que se barajaron en estos días son tan bizarras que en los alrededores de la expresidenta hasta llegaron a analizar una jugada insólita como proponer unidad jugando en cada una de las ocho secciones a un líder del peronismo (¿Massa? ¿Grabois? ¿Moreno?). Parece una locura pero son cosas que se hablan. Como algo todavía más inverosímil: qué pasa si hacen candidaturas duales? en Provincia y también para las nacionales? Poder pueden. No lo harán aunque los tiente.

Entre las picardías electorales que baraja el oficialismo provincial está la de proponerle a la junta electoral, con el argumento de ahorro financiero, que las boletas no sean a color sino blanco y negro. Eliminarían así el violeta que tanto tracciona a los votantes libertarios, sobre todo, si no aparece el apellido Milei en la lista. La junta electoral provincial es un órgano híbrido que tiene integrantes de la Corte Suprema, de las Cámaras provinciales y del Tribunal Superior de Cuentas. Es la primera vez en su historia que organiza una elección. Serán también quienes resuelvan impugnaciones o conflictos como el que puede suceder por el color de las boletas. Todo un desafío ciclópeo.

El pánico de la participación

La competencia desdoblada en Buenos Aires está llena de finales impredecibles. Uno de ellos es la participación: si hay resultado a la vista es que todas las que sucedieron en lo que va del año electoral demostraron menos interés de la gente por votar. Esta semana, una consultora muy prestigiosa realizó tres focus group sobre votantes porteños a Milei, Massa y Bullrich en 2023 que no fueron a votar en los comicios del mes pasado. “No fui a votar porque estaba trabajando”, “no quise votar, ¿para qué? No voy a votar más a nadie. Están todos chiflados, enfermos de poder”, “no sabía a quién votar. No quería tirar un voto. No me seducía”, “es muy barato no ir a votar. Si se votara algo importante, ponele”. Fueron apenas algunas de las respuestas que dieron a la consulta de por qué faltaron. En la Rosada, decidieron estudiar este fenómenos con preocupación porque a pesar del triunfo contundente de Adorni, también muchos de los suyos, prefirieron no participar. En las largas horas de escucha se repiten muchas sensaciones de hartazgo: “Vamos de nuevo con estos tipos o probamos con algo nuevo y si chocamos, chocamos”. Como si todo lo que pudiese alternar a Milei, debería venir de afuera del sistema político.

Es un mapa creciente de un problema que preocupa al mundo y que está muy relacionado con la zona de fragilidad que transitan las democracias. En abril de este año, se reunió en Lituania la convención de Venecia, un órgano muy prestigioso de la Unión Europea creado poscaída del muro de Berlín con el objeto de cuidar los sistemas electorales de los países que la componen. Las conclusiones de ese encuentro podrían ser una señal para la Argentina: el tema principal de esta reunión fue promover la estabilidad de la legislación electoral. Copio textual: “Se discutió la importancia de mantener un marco legal electoral estable para garantizar elecciones libres y justas. Se destacó que los cambios legislativos deben ser cuidadosamente considerados y, preferiblemente, no implementarse en el período inmediatamente anterior a las elecciones para evitar confusiones”. Todo lo contrario a lo que está pasando.

Intrigas del plan del Colchón

Como contamos acá hace dos semanas, el Gobierno es consciente de que el plan Colchón depende no tanto de la buena fe de los gobernadores en sumarse a la movida (14 provincias se adhirieron y dos lo harán la semana que viene), sino de la aprobación de modificaciones sobre todo a la ley Penal Tributaria.

Hasta hoy podés tener causa penal como evasor simple por 1.5 M de pesos y agravada por 15 millones. ¿Quién se quedaría tranquilo usando fondos no declarados para cualquier compra si en la Justicia podrían denunciarlos por evasión? Con Juan Pazo del ARCA y José Luis Espert, que además de futuro candidato por PBA, es el presidente de la comisión de Presupuesto, anunciaron dos proyectos. Uno es para blindar a los ciudadanos que adhieran al régimen simplificado de Ganancias: si una persona compra cinco departamentos, el organismo recaudador sólo impugnará Ganancias por lo que haya facturado, no por sus nuevos bienes. “No te va a buscar nadie por los ahorros que te ganaste y que son tuyos”, dijo Pazo. “Principio de inocencia fiscal”, bautizaron a los proyectos y buscarán dar una discusión fuerte para lograr su aprobación. Es todavía una incógnita si lo lograrán pero el oficialismo está convencido de que quienes no lo hagan, tendrán a la sociedad en contra. Prematuro de saber.