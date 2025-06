¿Cristiano Ronaldo a River?: el detrás de escena del contacto con Gallardo y la respuesta del astro portugués

El máximo goleador de la historia del fútbol reveló que tuvo una oferta desde la Argentina. Y fue el Millonario el que se acercó a través de su entrenador.

Hoy 09:15

En la previa a la final de la Liga de Naciones entre Portugal y España, Cristiano Ronaldo sorprendió con una inesperada confesión en conferencia de prensa: “He tenido invitaciones para jugar el Mundial de Clubes desde Argentina”, lanzó en un español forzado, generando un revuelo inmediato en el mundo del fútbol.

La declaración del máximo goleador de la historia encendió las redes y las especulaciones: ¿Boca o River? Rápidamente aparecieron montajes del portugués con las camisetas de los dos gigantes del país, pero la verdad no tardó en salir a la luz. Fue River Plate el que intentó sumar al astro para el certamen internacional, y lo hizo nada menos que a través de Marcelo Gallardo, quien mantiene una buena relación con el luso desde su paso por Arabia Saudita.

El contacto se dio en los últimos días, aprovechando la ventana de fichajes abierta por FIFA entre el 1 y el 10 de junio para reforzar temporalmente los planteles que participarán del torneo. La respuesta fue negativa, pero CR7 agradeció el gesto y no cerró completamente la puerta a futuro: “Nunca se sabe, el tiempo está ahí. Tengo 40 años, pero no puedo decir que de esta agua nunca beberé”, dijo entre risas, y agregó: “Me gusta mucho Argentina. Mi mujer es argentina y tengo mucho cariño por el país. No fui nunca, pero quiero ir”.

El vínculo con Gallardo y el cariño por River

La relación entre Gallardo y Cristiano se remonta a enero de 2023, cuando el Muñeco lo dirigió en el amistoso entre Riyadh Season y PSG, en el que el portugués compartió cancha con Messi. Según trascendió, hubo muy buena sintonía, al punto que Ronaldo le regaló una camiseta firmada para su hijo Santino. Tiempo después volvieron a cruzarse en la liga saudí.

No es la primera vez que River aparece vinculado al Bicho. En 2014 se viralizó una imagen suya con la camiseta del Millonario tras ganar la Champions League. Incluso, alguna vez expresó: “De Sudamérica, el equipo que más me gusta es River”, posiblemente influenciado por el fanatismo de la familia argentina de su pareja Georgina Rodríguez.

Más interesados y la posibilidad con Messi

River no fue el único club que sondeó a Cristiano. También hubo llamados de Al Hilal (rival histórico de su ex club, Al Nassr) y de los brasileños Fluminense y Botafogo.

Al ser consultado sobre una posible sociedad con Lionel Messi, el portugués fue elocuente: “Tengo cariño también por Messi. Fuimos rivales durante muchos años. En las galas yo le traducía cuando no hablaba inglés. Siempre me trató con respeto y yo a él también”.

Aunque todo indica que Cristiano no participará del Mundial de Clubes, su nombre volvió a hacer ruido en Sudamérica. Y, como él mismo dijo: “Nunca se sabe”.