“Tengo muchos dolores”: Verónica Ojeda habló con Mirtha Legrand sobre las secuelas que le dejó Aníbal Lotocki

La expareja de Diego Maradona se refirió en televisión a su estado de salud tras haberse sometido a intervenciones con el médico hoy detenido. “Después de que me operé, no pude hacer absolutamente nada más”, aseguró.

Hoy 17:37

En una noche cargada de emociones y reflexiones, Verónica Ojeda visitó este sábado el programa La Noche de Mirtha (eltrece), donde compartió públicamente el duro presente que atraviesa en materia de salud. La ex de Diego Maradona habló con crudeza sobre las secuelas físicas y emocionales que le dejaron las operaciones estéticas realizadas por el médico Aníbal Lotocki, quien actualmente se encuentra preso.

“Tengo muchos dolores”, confesó Ojeda frente a Mirtha Legrand, al recordar que tras las intervenciones quirúrgicas tuvo que abandonar por completo su profesión como profesora de gimnasia. “Después de que me operé con Lotocki, no pude hacer absolutamente nada más”, aseguró.

La empresaria contó que decidió operarse luego del nacimiento de su hijo Dieguito Fernando, fruto de su relación con Maradona. “Cuando nació Dieguito le pedí que me hiciera una operación estética y me terminó haciendo todo”, dijo, aludiendo a Lotocki. Ante la repregunta de Mirtha sobre si el médico había aprovechado que estaba dormida, Ojeda respondió: “Anestesiada, como a todas las chicas, como a Silvina Luna”.

Durante la entrevista, Verónica describió cómo su vida cotidiana cambió desde aquellas cirugías. “No puedo hacer ejercicios de alto impacto, no puedo hacer aparatología. Cuando hay mucha humedad o llueve, me duele mucho el cuerpo”, explicó. También reveló que tiene granulomas, una reacción inflamatoria crónica que suele aparecer en pacientes que fueron sometidos a intervenciones estéticas con materiales no aprobados.

La declaración se suma a la de otras mujeres que padecieron graves consecuencias luego de haberse operado con Lotocki, entre ellas Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa, muchas de las cuales iniciaron acciones judiciales contra el médico.

“Está preso y espero que por muchos años. Le hizo daño a mucha gente, hay muertes”, sentenció Ojeda con firmeza, en un fuerte reclamo de justicia por las víctimas del accionar del ahora condenado médico.

En abril de este año, Aníbal Lotocki recibió un nuevo golpe judicial: la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó su condena a ocho años de prisión por estafa y lesiones graves contra cuatro pacientes. La sentencia se basa en las causas impulsadas por Pamela Sosa, Stefanía Xipolitakis, Gabriela Trenchi y la fallecida Silvina Luna.

Además, el médico permanece detenido desde octubre de 2023 en el Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza, en el marco de otra causa aún más grave, en la que está imputado por homicidio simple con dolo eventual por la muerte del paciente Rodolfo Christian Zárate, ocurrida en 2021.

Pese a su delicada situación judicial, Lotocki continúa con su formación académica tras las rejas. Su esposa, María José Favarón, declaró a los medios que “está estudiando Sociología, hace cursos de computación y se la pasa leyendo libros”, aunque también reveló que “se caga de frío” en la unidad penitenciaria.