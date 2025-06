¿Cuánta memoria RAM necesita tu celular? Claves para elegir según el uso que le das

La RAM influye directamente en la velocidad, el rendimiento y la capacidad del teléfono para ejecutar varias tareas al mismo tiempo.

Hoy 20:18

Comprender el papel de la memoria RAM es esencial para decidir qué dispositivo comprar. Esta característica determina la capacidad de un teléfono para manejar múltiples tareas simultáneamente y afecta directamente la velocidad con la que las aplicaciones responden.

Explorar cómo esta memoria impacta la experiencia del usuario puede ser el primer paso hacia una elección informada al adquirir un nuevo celular, especialmente si tenemos en mente un uso exigente y continuo.

Qué es la memoria RAM

La RAM, o memoria de acceso aleatorio, funciona como un almacén temporal donde el dispositivo guarda los datos necesarios para el funcionamiento de aplicaciones y procesos activos.

Esta memoria es crucial para el multitasking, permitiendo que los usuarios cambien entre aplicaciones sin experimentar lentitud o cierres inesperados. Cada vez que una aplicación se abre, parte de sus datos se carga en la RAM para garantizar un acceso rápido, evitando el uso repetido del almacenamiento interno, que es más lento.

Cuánta RAM es necesaria para un uso eficiente

La cantidad de RAM requerida depende del empleo que se le dé al teléfono. Para actividades básicas, como el uso de redes sociales, navegación web y reproducción de videos, 4 GB de RAM son suficientes para asegurar un rendimiento fluido. Esto es válido para quienes buscan cumplir sus funciones diarias sin sobresaltos.

Sin embargo, si el usuario requiere un poco más de capacidad para manejar aplicaciones más demandantes, como algunos juegos y herramientas de edición, disponer de 6 GB de RAM podría ser la opción más equilibrada. Este nivel de RAM es común en teléfonos de gama media, donde los usuarios disfrutan de un rendimiento superior sin incurrir en costos prohibitivos.

Para los más exigentes, que buscan ejecutar videojuegos con gráficos avanzados o aplicaciones pesadas, 8 GB de RAM pueden asegurar que el dispositivo mantenga su rendimiento en óptimas condiciones, incluso tras múltiples actualizaciones de software.

Dispositivos de gama alta pueden presentar 12 o incluso 16 GB de RAM, pero para la mayoría de los usuarios, tal cantidad es innecesaria. Estos teléfonos están diseñados para usos extremadamente intensivos, como ejecutar múltiples aplicaciones pesadas simultáneamente.

En general, las mejoras en rendimiento con más de 8 GB de RAM son mínimas y suelen estar más relacionadas con la longevidad potencial del dispositivo que con mejoras perceptibles inmediatas en el día a día.

Algunos usuarios de Android pueden beneficiarse también de la función de RAM expandida o “memoria virtual”, donde parte del almacenamiento interno se utiliza temporalmente como RAM adicional.

Aunque este “swapping” no es tan rápida como la RAM real, puede mejorar el rendimiento general cuando la memoria física se llena, especialmente en dispositivos con menos RAM. No obstante, este método no sustituye completamente la necesidad de tener suficiente RAM física desde el principio.