Los dos días en los que Trump se quedó callado (e hizo más ruido que hablando)

Cómo estará de revuelto el mundo, que esta semana Donald Trump causó más revuelo quedándose callado que hablando.

Hoy 07:10

Por Mirko Casale

Para RT

En efecto, el mandatario más locuaz del mundo y, probablemente, de la historia, estuvo dos días seguidos sin dar declaraciones ni publicar en redes sociales. Que es casi tan insólito como si la Unión Europea pasara dos días seguidos sin anunciar nuevas sanciones contra Rusia.

Imagínense. Trump, que cada cinco minutos tiene algo 'great', 'amazing' o 'terrific' que anunciar o alguna cosa 'really bad', 'extremely hard' o 'unbelievable mighty' con la que amenazar a otros países, se quedó más callado que Netanyahu en un conversatorio sobre derechos humanos. ¡Durante 48 horas! Y no 48 horas cualesquiera, sino mientras se producían varios ataques contra infraestructura civil y militar (de uso nuclear) al interior de Rusia. En otras palabras, el mundo en vilo temiendo que estallara la Tercera Guerra Mundial y Trump incapaz de decir algo, aunque fuera sobre golf.

De Bruselas obvio que iba a haber silencio y complicidad, desde hace rato que ni se molestan en disimular, pero según el presidente estadounidense, hoy Washington está interesadísimo en lograr la paz y nada más que la paz entre Moscú y Kiev. Pero va y se queda callado justamente cuando más hay por decir.

Por supuesto, no faltaron teorías sobre tanto silencio, algunas de ellas compiladas por nuestra compañera Helena Villar. En días previos a una serie de ataques al interior de Rusia, dos congresistas estadounidenses estuvieron en Kiev. Uno de ellos es tan, pero tan guerrerista, que si algún día tienen que elegir entre una visita de Atila a su país o una de Lindsey Graham, mejor elijan la del rey de los hunos. Coincidencia o no (y coincidencia no parece), en los días siguientes, una serie de bombas estallaron en líneas férreas rusas, dejando varios civiles muertos y, pocas horas después, un ataque con drones montados en camiones golpeó un puñado de aviones rusos, pertenecientes a la tríada nuclear, estacionados bien lejos de la línea del frente.

Este tipo de aeronaves deben estar siempre visibles para satélites, de modo que otras potencias puedan monitorear su uso potencialmente nuclear, según los tratados del más alto nivel suscritos entre países con armas atómicas, por lo que son blancos más vulnerables, pero también muy delicados geopolíticamente. Por lo complejo del operativo, como en muchos otros casos, es obvio que no fue obra exclusiva de Kiev, y de inmediato surgió la duda razonable de quién podría estar detrás como cómplice.

Entonces, tenemos una serie de atentados terroristas contra infraestructura no militar que deja víctimas civiles en suelo ruso. Y Trump, callado. Ataques contra objetivos militares rusos de uso nuclear amparados por tratados suscritos entre Rusia y EE.UU. Y Trump, callado. Llevados a cabo por un socio de Washington al que la Casa Blanca sigue suministrándole armamento en cantidad. Y Trump, callado.

Silencio incómodo que el presidente tardó dos días completos en romper, de forma tímida y sin despejar del todo las dudas sobre si sigue siendo el presidente de los Estados Unidos de América o, con su permiso o sin él, el Estado Profundo tomó el mando por completo, como ocurre en tiempos de crisis. Y no hay mejor termómetro de la elevada temperatura geopolítica que vivimos en estos días, que el hecho de que sea más tranquilizador que Trump diga algo, a que se quede callado.