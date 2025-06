Crítica de "Ballerina"

Ana de Armas brilla en esta indómita colección de 'set pieces' armada hasta los dientes, aportando el magnetismo necesario para tomar el control de la franquicia de 'John Wick' en la que participan el adorado Keanu Reeves, Anjelica Huston y Gabriel Byrne.

Hoy 07:13

Por Ricardo Rosado

Para Fotogramas

Por mucho que los responsables de la saga nos convenciesen de lo contrario, el éxito de las desatadas 'John Wick' (C. Stahelski, D. Leitch, 2014) y 'John Wick: Pacto de sangre' (C. Stahelski, 2017) no se debió tanto a la necesidad por conocer los secretos del hotel Continental como a la desmesurada violencia con la que su protagonista, el siempre adorado Keanu Reeves, se vengaba de todo aquel que hubiese tenido algo que ver con la muerte de su perro. El universo de asesinos era el trasfondo, un divertidísimo telón que, para cuando llegaron la tercera y cuarta entrega, inundó el escenario.

'Ballerina', ramificación sobre uno de los clanes de ese cosmos homicida, no se ha dejado llevar por la corriente y, en un impetuoso y acertado viraje, regresa a los orígenes para, Ana de Armas mediante, hacernos disfrutar con las desventuras de un personaje carismático dispuesto a llegar hasta el final cueste la pólvora que cueste. Demostrando que también puede ser la protagonista absoluta de una feroz película de acción, la actriz brilla en esta indómita colección de 'set pieces' armada hasta los dientes, aportando el magnetismo necesario como para tomar el control de la franquicia cuando esta (más pronto que tarde) lo necesite. Tras decenas de granadas, cuerpos volatilizados y una pistola unida a un cuchillo con cinta americana, vuelve a quedar patente que, en un film sobre una despiadada venganza familiar, el verdadero macguffin son los espectadores recordando la escena del duelo de lanzallamas.

Para los que piensan que ya no se hace cine de acción como el de antes.