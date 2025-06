Insólito: remisero narco huyó con pasajeros de un control cerca de Aguas Blancas

Las personas que viajaban en su auto le pedían a gritos que se detenga. Fue capturado por Gendarmería y le secuestraron varios kilos de droga.

Hoy 08:15

Un remisero que transportaba a varias mujeres desde Aguas Blancas hacia la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, protagonizó una cinematográfica fuga por la ruta 50, alcanzando en algunas partes velocidades de más de 110 kilómetros por hora, en una ruta atestada de vehículos y de transportes pesados de todo tipo.

La fuga del narco remisero tenía una razón, pues el sujeto transportaba oculta en su automóvil una valiosa carga de droga, cocaína o tal vez marihuana.

Ese dato surgió a posteriori, cuando el audaz narco, disfrazado de remisero, fue detenido por personal de Gendarmería Nacional sobre la misma ruta, varios kilómetros del control que evadió el sujeto, cerca de la localidad de Aguas blancas.

Fuentes del sitio web de noticias "Orán al Momento" hicieron público un pequeño video donde las pasajeras del remis en cuestión, piden a gritos que se detenga, haciendo el narcoremisero caso omiso, imprimiendo aún mayor velocidad.

La situación se tensa y en el video se puede escuchar las desesperadas voces de las mujeres que dicen: "Eh, amigo ya pará".

En tanto otra voz de mujer dice clarísimo y suplicante: "Pará, nos van siguiendo, nada que ver...". Y sigue la queja. "No, no nos podés hacer esto, nosotros te pagamos, vos sos chofer"....

"Eh, amigo, ya pará..."

y luego dice otra: "Ahí hay una patrulla, nos van siguiendo, nada que ver". "Eh, amigo ya pará", suplica otra vez.

Mientras eso sucede, una música de fondo tapa las mujeres y el narcochofer les hace una seña con la mano derecha para que las mujeres se callen.

Todo esa secuencia quedó registrada por un celular y viralizada en los principales portales y canales de las redes sociales en la zona de Orán y Tartagal.

Sobre cómo terminó el viaje; solo se sabe que el remisero fue alcanzado a varios kilómetros de la localidad de Aguas Blancas y detenido por personal de Gendarmería Nacional.

Las mujeres fueron liberadas

Tras la detención del vehículo, aparentemente de color blanco, el personal federal detuvo al audaz chofer y narcotraficante y liberó a las mujeres pasajeras que oficiaban hasta ese momento de rehenes.

Pero al parecer, la cosa no terminó allí, sino que tras una exhaustiva requisa hallaron varios ladrillos de cocaína supuestamente -no hubo confirmación al respecto- en el interior del auto, aunque no trascendió dónde se ocultaba la droga ni a quién pertenecía. El principal sospechoso sin dudas es el transportista.

Seguramente los pasajeros y entre ellos las mujeres que fueron privadas de su libertad, tuvieron que realizar la denuncia sobre lo acontecido en el interior del remis y denunciar al chofer del vehículo, cuyos datos no trascendieron. El caso quedó en jurisdicción del Juzgado federal de turno, quien deberá dilucidar este violento y traumático intento de transportar drogas.