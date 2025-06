"Al Gobierno le conviene que Cristina Kirchner esté en el campo de batalla"

Así lo consideró el analista económico Osvaldo Granados en su columna para Radio Panorama de este lunes.

Hoy 08:28

En su columna de este lunes para Radio Panorama, Osvaldo Granados consideró que al oficialismo le resulta funcional que Cristina Fernández de Kirchner permanezca activa en el plano político. “Al Gobierno le conviene que Cristina esté en el campo de batalla. Si la Corte la saca ahora, se va a victimizar y nunca sabremos hasta dónde tendrá apoyo”, explicó.

En cuanto a la reciente aprobación del proyecto de aumento para jubilados en el Senado, señaló que la votación reflejó un movimiento estratégico de algunos legisladores. “Lo más interesante es que quienes votaron en contra ahora lo hicieron a favor para negociar mejor con el veto. Ante la cercanía de las elecciones y la menor recaudación, se piensa que es posible lograr mejores condiciones”, indicó. También mencionó que aún es incierta la futura conformación del Congreso tras las elecciones de medio término.

Respecto a la economía, advirtió sobre el impacto de esa votación en los mercados: “El Riesgo País subió arriba de 700 tras la aprobación del aumento a jubilados. La posibilidad de que un Congreso opositor desafíe el rumbo fiscal y pueda generar déficit hace más ruido que las elecciones de octubre”.

Por otro lado, destacó el reciente anuncio del Gobierno sobre concesiones viales: “La nota más importante es que se puso en marcha la concesión de 4.000 km de rutas. No hay aún predicciones técnicas ni económicas, pero las audiencias con empresas interesadas se realizarán del 30 de junio al 7 de julio”.

Finalmente, se refirió al proyecto de blanqueo de capitales que avanza en el Congreso: “Interesa que salga rápido. Quien quiera blanquear dólares guardados no lo hará con un DNU, va a necesitar un seguro, y ese seguro es una ley. Esto le dará blindaje legal al proyecto. A los gobernadores les interesa porque implica recaudación”. No obstante, advirtió: “El Ministerio de Economía ya advirtió que las provincias que no adhieran al blanqueo no recibirán información del ARCA respecto a consumos que superen ciertos umbrales”.