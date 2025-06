Nueva indagatoria al policía que disparó a Thiago Correa en Ciudad Evita

Tras la triste despedida al nene de 7 años, el oficial volverá a prestar declaración ante el fiscal que investiga el caso.

Hoy 10:37

Facundo Aguilar Fajardo, el policía imputado por la muerte de Thiago Correa en La Matanza, declarará por segunda vez este lunes después de que la familia diera el último adiós al nene.

El agente está detenido desde el miércoles por la noche, después de haber herido al chico de 7 años mientras les disparaba a delincuentes que le habían querido robar.

Aguilar Fajardo está imputado por exceso de legítima defensa en concurso con homicidio simple con dolo eventual.

Según pudo saber TN, esta última calificación se debe a la cantidad de tiros, el lugar y la avenida transitada en la que disparó. En ese contexto, en un futuro juicio, el policía de 21 años podría recibir una pena de 8 a 25 años.

En su primera declaración, Aguilar Fajardo aseguró que disparó en defensa propia y para proteger a su madre, a quien —según su testimonio— un grupo de delincuentes estaba golpeando y apuntando con un arma.

“Lo hice porque pensé que a mi mamá la mataban ahí mismo y no la iba a ver nunca más”, dijo ante el fiscal Diego Rulli, a cargo de la fiscalía de Homicidios de La Matanza.

Según el testimonio de Aguilar Fajardo, el tiroteo se produjo el miércoles 4 de junio cerca de las 23:20 en la puerta de su casa, ubicada sobre la avenida Crovara al 5600. Allí esperaba el colectivo junto a su madre.

El policía de 21 años dijo que fueron sorprendidos por cuatro delincuentes, y detalló que uno de ellos armado.

“Me apuntó a la cara y me dijo ‘dame todo o te mato’. A mi mamá la tiroteaban del pelo y la apuntaban también. Yo no me resistí, les di mi mochila y el celular. Pero cuando vi que a mi vieja la seguían maltratando, pensé que la iban a matar”, dijo.

Aguilar aseguró que no vio a nadie más en la zona: “Entre los agresores y yo, no había nadie”. También remarcó que no “había iluminación” y “la calle estaba vacía” por la hora y la peligrosidad del barrio.

Al ser consultado sobre por qué no disparó cuando lo apuntaban a él, respondió: “Porque si se enteraban que era policía, me mataban. Lo único que quería era darles las cosas y que se fueran. Disparé recién cuando vi que estaban ensañados con mi mamá”.

También explicó que fue él quien avisó a la Policía bonaerense y pidió que llamaran a emergencias para asistir a Thiago. “Eso también es parte de la formación. No importa quién esté herido, siempre hay que pedir auxilio”, dijo.

Sobre su experiencia, reveló que lleva solo cinco meses como agente de la Policía Federal. “Lo que se aprende en la práctica de tiro no se compara con lo que se vive en una situación así. Esto fue en segundos, no hubo tiempo de pensar”, expresó.

“Disparé porque pensé que a mi mamá la mataban. Me apuntaban a mí y a ella al mismo tiempo. No me importó más nada”, concluyó Aguilar.