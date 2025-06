Caso $LIBRA: Hayden Davis sondeó a la Justicia argentina para devolver US$100 millones del escándalo

El estadounidense que dijo ser “asesor” del presidente Milei pretendía cerrar la investigación local a cambio del desembolso; las demandas colectivas en Nueva York bloquearon la jugada.

Hoy 11:25

Hayden Mark Davis, el estadounidense de 28 años que protagonizó el lanzamiento y colapso de la “memecoin” $LIBRA, sondeó a los tribunales argentinos con una oferta, semanas atrás: devolver los cerca de US$100 millones que se llevó entre la noche del 15 y la madrugada del 15 de febrero pasados, y que pertenecen a un abanico amplio de inversores, confirmaron fuentes tribunalicias y allegados al “empresario”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La propuesta de Davis no llegó a prosperar. Quedó trunca tras el congelamiento de al menos US$55 millones que ordenó la Justicia de Estados Unidos. Pero consistía en girar esos fondos a la Argentina, a la cuenta bancaria que designaran la jueza federal María Servini y el fiscal federal Eduardo Taiano, para demostrar así su buena voluntad e inocencia, alejado de las acusaciones por fraude, desfalco, insider trading y otros presuntos delitos.

“Él está convencido de que no hizo nada y no entiende qué le reprochan”, precisó un allegado a Davis al diario La Nación. “Él sostiene y reafirma que el proyecto era un buen proyecto, que iban a financiar emprendimientos de la economía real en la Argentina, y que retiró los fondos cuando vio que se desplomaba la cotización y que algunos desconocidos estaban ‘snipeando’ la operación”, detalló. Es decir, boicoteándola para su propio beneficio.

En ese sentido, un análisis que desarrolló la firma de análisis de criptomonedas Bubblemaps, el puñado de cuentas que crearon $LIBRA –es decir, de Davis o de allegados a él- quedaron habilitadas a vender sus posiciones de inmediato. Y eso es lo que ocurrió. En unas pocas horas, esas cuentas, que controlaban el 80% de las monedas, cobraron casi US$90 millones.

A esa primera cifra se suman otros US$33 millones en ganancias que terminaron en cuentas que se crearon apenas horas antes del lanzamiento de $LIBRA, que compraron en los instantes posteriores al lanzamiento y vendieron en la primera fase. En otras palabras, que eran cuentas administradas por personas que contaban con información privilegiada. Varias de ellas, según análisis privados, vinculadas al propio Davis.

En línea con su aparente interés de devolver alrededor de US$100 millones, fuera real o declamado, Davis puso una condición para completar la transferencia de los fondos a la cuenta que le indiquen bajo la forma jurídica de un depósito judicial. ¿Cuál? Que cuando la Justicia ratificara su inocencia, él quedase habilitado a cobrar la comisión pactada por su labor.

Los sondeos ocurrieron en momentos en que el Gobierno comenzó a moverse para bloquear la creación –e impedir el funcionamiento real- en el Congreso de la comisión parlamentaria que investigue los entresijos del lanzamiento y colapso del criptoactivo y, en particular, cuál fue el rol de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios.

El propio Davis había anticipado su aparente interés por devolver los US$100 millones en su primera aparición pública tras el colapso de $LIBRA. “En cuanto a mi rol, fui responsable de garantizar la liquidez del proyecto y aún mantengo el control sobre todas las tarifas asociadas y los fondos de la tesorería. Quiero dejar absolutamente claro que no he tomado, ni tomaré, ninguno de estos fondos para mi beneficio personal”, sostuvo. “Como custodio —y no propietario— de estos fondos, no me siento cómodo transfiriéndolos a los asociados de Javier Milei, ni al equipo de KIP Protocol”, añadió.

Sin embargo, los letrados de Davis en Estados Unidos, Brian Klein, y en la Argentina, Marcos Salt y Natalia Sergi, siempre se mostraron cautos sobre esa posibilidad. Entre otros motivos, porque la memecoin $LIBRA ya derivó en investigaciones criminales en Buenos Aires y Madrid, y el inicio de una demanda colectiva (“class action”) en los tribunales estaduales de Nueva York, además de la gestación de otro reclamo similar ante una corte federal en el Distrito Sur de Nueva York. Peor aún, ese tribunal congeló más de US$ 55 millones depositados en dos billeteras virtuales asociadas a la operatoria en la plataforma critpo Circle.

¿A dónde mandar el dinero?

“Ahora hay mucho ruido y un choque de jurisdicciones”, planteó un conocedor de las deliberaciones en el entorno de Davis. “En ese contexto, ¿dónde convendría que deposite Davis ese dinero? ¿Dónde podría o lo dejarían hacerlo? ¿En Estados Unidos o en la Argentina?”, desafió.

De haber avanzado con el depósito en la Argentina, Davis podría haber invocado lo que estipula el artículo 59 del Código Penal argentino. Establece las causales por las que se extingue la acción penal contra uno o más acusados, entre las que figura la muerte del imputado o la prescripción, por ejemplo, y la reparación integral del daño.

“Hasta ahora sólo se presentaron unos pocos inversores ante la Justicia argentina, y por montos bajos, así que no habría problema por ese lado, aunque lo importante es determinar si la iniciativa [de depositar los fondos] es posible en sí”, abundó una fuente consultada.

Tampoco está claro cuál sería el impacto que un depósito judicial de los fondos –de concretarse- podría tener, por ejemplo, sobre el presidente Milei y su hermana Karina. El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), por ejemplo, reclaman a la Justicia que avance el mandatario por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública.

Transcurridos casi cuatro meses desde el lanzamiento y colapso de $LIBRA, en tanto, Davis permanece en Estados Unidos, donde no logran ubicarlo los abogados del estudio Burwick que entablaron una demanda colectiva (“class action”) contra él y otros acusados. Ya intentaron notificarlo en nueve ocasiones, según informaron en los tribunales, sin lograrlo.

Según sus allegados, el “empresario” que se definió a sí mismo como “asesor” del presidente Milei recaló en Los Ángeles, California, tras una primera fase en Denver, Colorado. Y hasta ahora, Davis sólo le devolvió US$5 millones al empresario Dave Portnoy, según admitieron ambos en una videollamada que difundieron en los días posteriores al fallido lanzamiento. Fue a modo de “compensación” por las pérdidas que había registrado como inversor.

En otra entrevista, que concedió al periodista especializado en criptoactivos Stephen Findeisen, más conocido como Coffeezila, Davis arguyó que temía por su vida desde que se había convertido en el epicentro de un escándalo político con millones de dólares en el aire. “No es una estafa”, sostuvo. “Es un plan que salió miserablemente mal, y 100 millones de dólares en cuenta de la que soy custodio”.