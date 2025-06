Scaloni confirmó que Messi será titular este martes frente a Colombia

El entrenador de la Selección brindó una rueda de prensa antes de recibir al elenco cafetero en el Monumental.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, confirmó este lunes en conferencia de prensa que Lionel Messi será titular ante Colombia, en el duelo correspondiente a la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas, que se disputará este martes a las 21:00 en el Estadio Monumental.

"Leo va a jugar de entrada, no tenemos dudas y esperemos que la gente disfrute de él y del equipo", expresó el técnico campeón del mundo, despejando cualquier especulación tras la suplencia del rosarino en el encuentro frente a Chile.

Sobre el rival, el DT santafesino elogió el trabajo del seleccionado colombiano, dirigido por Néstor Lorenzo: "Colombia ha merecido ganar un montón de partidos en los que no ha tenido suerte. Es un buen equipo, diría que de las mejores selecciones del mundo. Nos pondrán las cosas complicadas", advirtió.

El presente de la Albiceleste y los próximos desafíos

Consultado sobre el nivel actual del conjunto nacional, Scaloni fue cauto: "No me pongo a pensar si somos la mejor selección del mundo. Somos un equipo competitivo y podemos jugar de igual a igual ante cualquier selección", sostuvo.

Además, destacó la madurez colectiva del plantel:

"El equipo puede jugar de la misma manera con o sin Leo. Antes era más complejo, hoy ya no tenemos esa necesidad".

Sobre la ausencia del volante Juan Nardoni en la convocatoria, Scaloni aclaró: "Es un jugador que seguimos, ha estado en una prelista. Pero cuando citamos a alguien, lo llamamos primero. No sé de dónde salió esa información".

Samuel, Inter y el futuro

El DT también se refirió a su ayudante Walter Samuel, quien fue tentado por el exdefensor Cristian Chivu para sumarse al cuerpo técnico del Inter de Milán:

"Sí, lo llamaron, pero Walter no va a dejar este proyecto. Estamos todos comprometidos", afirmó.

Europa, Angola y Portugal

De cara a los próximos amistosos, Scaloni fue consultado sobre la posibilidad de enfrentar selecciones europeas:

"No me desvivo por eso. Para el espectáculo puede ser distinto, pero nuestros jugadores ya compiten contra europeos cada semana. Me gustaría, sí, pero si no se puede, no se puede".

Finalmente, felicitó a Portugal, reciente campeón de la UEFA Nations League, y cerró con una reflexión: "¿Cómo estamos en relación a ellos? Igual. Estamos para competir de igual a igual, pero si no estás a la altura, podés tener problemas. Hoy en día todo es muy parejo".