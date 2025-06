"Para Milei la casta son los jubilados, los médicos del Garrahan y los discapacitados de los que se burla"

Así lo expresó el diputado nacional Bernardo José Herrera durante un diálogo con Radio Panorama.

Hoy 13:38

El diputado nacional Bernardo José Herrera realizó duras críticas al presidente durante una entrevista con Radio Panorama. Herrera sostuvo que "para Milei la casta son los jubilados, los científicos, los médicos del Garrahan y los discapacitados, de los que se burla".

Consultado sobre el proyecto de ley para mejorar los haberes de los jubilados, Herrera recordó que fue impulsado por su bloque y logró dictamen favorable en comisión. “En una primera instancia no hubo quórum porque el PRO y La Libertad Avanza no quisieron darlo, hasta que finalmente logramos instalarlo en la agenda y darle media sanción para que pase al Senado”, explicó. “El calor del debate llevó a algún tipo de agresiones, aunque lo importante es el contenido. No debemos olvidar que hace dos sesiones dos diputados de La Libertad Avanza se agarraron a las trompadas. Hay un deterioro institucional que no podemos ocultar”.

Sobre la moratoria previsional, señaló: “No tiene un costo fiscal significativo. Representa apenas un 0,08% del presupuesto anual, y en contrapartida estamos incluyendo a personas que no pudieron jubilarse porque sus empleadores no hicieron los aportes”.

Respecto al anuncio presidencial de un eventual veto a la ley, Herrera afirmó: “El presidente contesta con gas pimienta y represión a los reclamos de los jubilados. Pero ante esa amenaza de veto, creemos en el diálogo entre bloques parlamentarios y estamos seguros de que vamos a insistir si es necesario”.

También criticó duramente la política económica y fiscal del gobierno. “Habla de déficit cero pero beneficia a los sectores más acomodados reduciendo impuestos a los bienes personales y a autos de lujo. Mientras tanto, Argentina bate récord en la compra de Ferrari y se deteriora el poder adquisitivo de los sectores populares, que ya no pueden consumir”, expresó. “El gobierno abandonó la obra pública y los compromisos con las provincias, lo que refleja un profundo deterioro del federalismo”.

En ese sentido, alertó por la paralización de obras en todo el país: “Hay rutas sin mantenimiento, lo que encarece el transporte y aumenta los accidentes. Los gobernadores están muy preocupados. Si no llegan fondos, las rutas no podrán sostenerse. El Pacto de Mayo no se ha puesto en práctica”.

Sobre el intento de blanqueo de capitales, para insertar los "dólares colchón" en el circuito financiero formal, Herrera se mostró escéptico: “¿Cómo le vamos a pedir a la gente que saque los dólares del colchón si el propio ministro de Economía y su equipo no traen sus fondos del exterior? No hay plan económico porque no hay presupuesto. Así de simple”.

Finalmente, al ser consultado por la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, opinó: “La derecha en nuestro país siempre ha actuado igual: utilizando la Justicia para proscribir al peronismo. Como lo hicieron con Perón, hoy lo hacen con Cristina. Es un acto de persecución política. Ella lo dijo con claridad: si está tan acabada como dicen, que la dejen competir”. Según Herrera, “hay sectores reaccionarios que hoy son compatibles con el discurso de odio que comenzó con Macri y ahora pretende completarse con Milei. Pero el pueblo se va a manifestar”.