Zamora inauguró en Weisburd una nueva planta potabilizadora y entregó 25 viviendas sociales

En la ocasión, también quedaron oficialmente habilitados 2.200 metros de pavimento y 3.000 metros de enripiado en distintas calles de la localidad.

En su recorrido por el departamento Moreno, el gobernador Gerardo Zamora estuvo también este lunes en la localidad de Weisburd, a 40 kilómetros de Quimilí, donde entregó 25 viviendas sociales a familias de la zona e inauguró la nueva planta potabilizadora que garantiza la provisión de agua a más de 3.500 habitantes de la zona.

En esta oportunidad, el mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Carlos Silva Neder; los ministros de Obras Públicas, Aldo Hid y de Desarrollo Social, Ángel Niccolai. Además del secretario de Obras Públicas, Jorge Zuaín; el subsecretario del Agua, Sergio Saltz; el director de Obras Sanitarias, Guillermo Rivero y el titular de Recursos Hídricos, Alfredo Montero, y la presidente del Consejo General de Educación, María Elena Herrera.

La nueva planta potabilizadora cuenta con una toma fija en una represa; dos módulos de potabilización de 25.000 litros por hora cada uno, ubicados en un galpón de 575 metros cuadrados en un predio con cerramiento perimetral.

También se instalaron equipos de bombeo y dosificación necesarios para su funcionamiento. Se instalaron además dos cisternas de 100.000 litros de capacidad cada una para almacenamiento del agua tratada; se construyó también una red de distribución domiciliaria de 35.000 metros de cañería con 830 conexiones domiciliarias. Además de un punto de suministro para cargar camiones tanque para distribuir agua potable en las localidades cercanas.

El primer corte de cintas se realizó en el domicilio de Brenda Pereyra y Maximiliano Paz, en el barrio Centro de Weisburd, donde también se hizo la entrega simbólica de llaves a la totalidad de los beneficiarios, distribuidos en los barrios Centro, Fortín, Bombonera, Nuevo, Estrella, Matadero y Sur de esta localidad, y en el paraje Floresta.

Las mismas fueron construidas con fondos provinciales, a través del Ministerio de Desarrollo Social, con la cooperación de la comuna local, a cargo de Heriberto Jiménez.

Posteriormente, fue inaugurada la renovada planta potabilizadora, oportunidad en la cual se hizo entrega a la comuna de un camión cisterna para reforzar el servicio de distribución de agua potable.

En su discurso, Zamora resaltó la importancia de las obras que mejoran la calidad de vida de la gente y que tienen sustento en la idea de un país federal expresada en la Constitución Nacional, pero que en la realidad fue siempre socavada por el centralismo porteño, y más aún en los tiempos actuales.

"Por eso -señaló ante gran cantidad de vecinos- es un esfuerzo muy grande el que tenemos que llevar adelante, y las próximas generaciones deberán continuarlo para que la provincia siga creciendo".

En ese marco, mencionó la obra del edificio de la Escuela de Educación Especial Virgen de Fátima de Weisburd, como otra de las realizaciones que están en marcha y que forman parte de este desarrollo federal.

No obstante, remarcó que Santiago del Estero "ya no es la misma provincia de antes, porque hemos generado capacidad exportadora y productiva; hicimos una gran inversión en infraestructura básica de caminos, agua, energía, viviendas, hospitales y escuelas que nos ha permitido números diferentes a los cuales nos habían acostumbrado en muchas décadas pasadas, y por eso algunos decían que no éramos una provincia viable".

Pero advirtió que para alcanzar esos objetivos es necesario desterrar el individualismo y fortalecer la sociedad "con mucha más solidaridad, más amor y mucha más esperanzas, fe en Dios y en nuestras propias fuerzas para sobrellevar los momentos complicados que se viven".

En ese sentido, consideró fundamental la unidad de todos los santiagueños y el papel del Estado "para generar posibilidades de educación y salud pública, movilidad ascendente y la oportunidad de vivir en paz y en respeto entre todos".

"Eso se contrapone al odio, al resentimiento y a la violencia que ese individualismo está generando en el mundo, las guerras que provoca y los dolores y las injusticias", agregó.