Ricardo Darín habló sobre Lali Espósito y aclaró sus dichos sobre el precio de las empanadas

El actor rompió el silencio tras la polémica con Luis "Toto" Caputo y agradeció la defensa de la cantante en medio del escándalo en redes sociales.

Hoy 18:35

Ricardo Darín se refirió por primera vez al escándalo desatado por sus dichos sobre el precio de la docena de empanadas, que generaron una fuerte reacción del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo. En diálogo con el programa Infama, el reconocido actor argentino agradeció públicamente el respaldo de Lali Espósito, quien lo defendió en redes sociales.

“Es divina. No esperaba menos de ella porque es una mujer increíble, muy valiente, una gran artista y una amiga. Hizo una especie de defensa y fue un poco más allá incluso. Pero está bien, forma parte del derecho que uno tiene de poder opinar”, expresó Darín sobre la intérprete de “Disciplina”. “Se lo agradezco”, añadió.

“El tema de las empanadas fue llevado a donde quisieron”

Darín también aprovechó para contextualizar sus palabras y aclarar su intención: “El que quiera interpretar solamente el tema de las empanadas es una ridiculez. Por supuesto que elegí un ejemplo a lo mejor incómodo o desubicado, pero cuando mencionás algo que te asombra por el precio, mencionás de máxima”.

Y explicó con un ejemplo: “Si vas a comprar un jean y te parece que lo que te pidieron es una exorbitancia, lo decís. No quiere decir que lo hayas comprado, sino que te impresionó el precio que te tiraron. Yo quise decir eso y, bueno... fue llevado para donde quisieron en realidad”.

Ricardo Darín y el impacto del odio en redes sociales

Además, el protagonista de El Eternauta reflexionó sobre la violencia verbal que se vive en redes sociales y cómo lo afecta personalmente: “Si sentís que del otro lado hay una agresión gratuita, fuera de tiempo y distancia, sí hace mella. Bien no te hace, pero estamos tristemente acostumbrados a ese funcionamiento”.

Según Darín, el anonimato es uno de los factores que alimentan ese tipo de actitudes: “En las redes muchas veces te encontrás con gente que arma todo un discurso para odiar, y después por ahí en el mano a mano no es así”.

Finalmente, reivindicó la libertad de expresión en democracia: “Mucha gente dice lo que piensa y está bien que sea así. Estamos en democracia. No queda más remedio que bancarse el vuelto. En otras épocas no se podía ni abrir la boca. Entonces, una forma de homenaje a la democracia es decir lo que pensás, sobre todo si no sos hiriente, maleducado ni agresivo”.