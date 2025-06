“Hubiera preferido que me maten a mí”: declaró el policía que baleó a Thiago Correa

Facundo Aguilar Fajardo solicitó que se realice una reconstrucción de los hechos para poder demostrar su inocencia. Dijo que nunca se imaginó lo que iba a ocurrir.

Este lunes declaró por segunda vez el Policía Federal Facundo Aguilar Fajardo, investigado por la muerte de Thiago Correa en la localidad bonaerense de Ciudad Evita. “Prefería que me maten antes de que Thiago hubiese muerto”, aseguró ante el fiscal Diego Rulli, de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza.

En su declaración aseguró: “En ningún momento se me pasó por la cabeza que a 200 metros iba a estar un nene”. También pidió que se realice una reconstrucción de los hechos para poder demostrar su inocencia.

“Si no hubiese sido por estos cuatro delincuentes, que querían matar a mi madre y a mí, no hubiese actuado y hoy Thiago estaría vivo”, remarcó. Al mismo tiempo, siguió: “Desde que me enteré de ese hecho (por la muerte del nene), no hay día en que no piense en mi hermanito de 11 años: él va a la escuela, y que le pase lo que le pasó a Thiago, o que le roben, o que en pleno robo resulte herido o muerto”.

Aguilar Fajardo insistió en que siempre estuvo “focalizado” en los cuatro delincuentes para que no le hagan nada a su mamá: “Lo único que quería era que se vayan”.

Cuando le consultaron sobre cómo era su visión en el momento en que disparó, indicó que es “una zona muy oscura”, donde hay “varios obstáculos”, como postes de luz, una parada de colectivos y diferentes comercios. “Imposible que haya visto”, subrayó.

El agente de 21 años, por su parte, señaló que los negocios cierran después de las 19.30 en esa zona de Ciudad Evita “por la peligrosidad del barrio”.

“Solo me dirigía a mi trabajo, como todas las noches, junto con mi madre, que me estaba acompañando. De no haber sido sorprendido y haber sentido amenaza contra la vida de mi madre y mi vida, jamás hubiese actuado”, añadió.