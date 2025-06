Wanda Nara le contestó sin filtro a Icardi y explicó por qué no le da celos verlo feliz con la China Suárez

La mediática salió al cruce después de unos polémicos posteos del futbolista.

Hoy 19:57

El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi siempre suma nuevos capítulos. En las últimas horas, el futbolista hizo un posteo en el que dio a entender que el enfrentamiento con la mediática tiene una sola explicación: no supera verlo feliz junto a la China Suárez. “Solo pensó en su ego, sus celos y su rencor”, publicó.

Ante estas acusaciones, la hermana de Zaira salió al cruce esta tarde en una conversación que tuvo con un cronista de Infama (América). “No, yo lo solté no solo a toda esta situación, sino a él, porque decidí separarnos”, remarcó para dejar en claro que no tiene ningún tipo de resentimiento personal.

En ese sentido, dio a entender que la persona que no superó la ruptura amorosa fue Icardi. “Cuando decidí separarme, recibí un montón de amenazas, que por la decisión que estaba tomando iba a sufrir las consecuencias que estoy sufriendo, entonces me lo tomo como me lo tengo que tomar”, lanzó en referencia a las supuestas advertencias que el delantero del Galatasaray le habría hecho años atrás.

Por último, cuando le preguntaron qué pensaba acerca de que Mauro y la China están planeando su boda, contestó con sarcasmo. “Se va a casar, pero primero nos tenemos que divorciar”, dijo en referencia a que la Justicia italiana podría tardar más de un año en confirmar el fin de su matrimonio.