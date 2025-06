"La economía argentina es frágil y el Banco Central no tiene dólares"

En su columna diaria para Radio Panorama, el especialista analizó los dos rostros de la economía actual y alertó sobre la falta de reservas.

Hoy 08:30

Durante su habitual columna en Radio Panorama, el periodista Osvaldo Granados realizó un análisis sobre la situación económica argentina, destacando aspectos positivos y negativos del momento actual, y advirtió sobre la fragilidad estructural del país.

“La economía pura tiene dos caras hoy. La buena es que la inflación viene bajando y es la más baja en cinco años, los precios se desaceleran, pero bajó el consumo”, señaló. También remarcó una incipiente mejora en la industria y la construcción, aunque reconoció que “aún están lejos de la normalidad porque vienen de caídas muy fuertes”.

Sin embargo, el escenario positivo tiene un límite claro: “La cara mala de la cosa es que al Banco Central le faltan dólares, y sin eso no se puede vivir. Entonces van a tomar deuda”, advirtió Granados. Y agregó: “Todo tiene un color electoral ahora. Si se comienza a comprar, suben los precios, y no podemos jugar el as de espadas para las elecciones, que es una inflación que comience con 1”.

El periodista también hizo hincapié en la debilidad estructural del modelo económico actual: “La economía argentina es frágil. No se gasta más de lo que ingresa, lo cual era necesario, pero no hay reservas en el Banco Central. No podés financiar emitiendo y no podés hacerlo de otra manera que tomando deuda”, explicó. “Podés tener superávit fiscal, pero por otro lado tenés problemas para juntar los dólares que necesita el Banco Central”.

Antes de cerrar su participación, Granados se refirió a un hecho ocurrido fuera del país que calificó como “muy grave”. Se trata del ataque al abogado colombiano Miguel Uribe, quien fue baleado por un sicario de 14 años. “Había pedido más seguridad y el presidente Petro denunció que el día que lo balearon le sacaron la custodia”, comentó.