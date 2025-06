Miley Cyrus dice que Disney le impidió cantar canciones de Hannah Montana

La ex-estrella infantil admite que ‘We Can't Stop’ no conduce del todo bien a “The Best of Both Worlds”.

Hoy 09:00

Disney impidió que Miley Cyrus interpretara canciones de Hannah Montana después de que la serie terminara en 2011. Pero, en una nueva entrevista con el podcast The Ringer: “No es como que quisiera”. Ella explicó: “Interpretar ‘The Best of Both Worlds’ entre ‘We Can’t Stop’ y ‘Wrecking Ball’ no habría tenido mucho sentido”, dijo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La serie de televisión, que impulsó a Cyrus al estrellato como estrella del pop que ocultaba su verdadera identidad a los fans para poder llevar una vida normal, se emitió de 2006 a 2011. Durante ese tiempo, se publicaron cinco álbumes de la banda sonora de Hannah Montana, así como un disco en directo y dos álbumes de remix. También publicó tres álbumes en solitario con el sello Hollywood de Disney* antes de pasarse a RCA y publicar Bangerz, de donde son ‘We Can’t Stop’ y ‘Wrecking Ball’, en 2013. Por aquel entonces, solía sexualizarse más sus actuaciones, haciendo twerking con Robin Thicke en los VMA de 2013. Así que, al parecer, Disney decidió que ella podía disfrutar de “lo mejor de un solo mundo”.

Aunque Cyrus no quería cantar sus canciones de la era Disney, se sintió ambivalente ante la orden judicial. “No dejaba de ser triste saber que esas canciones tienen mi voz, mi cara, y no tenía permitido cantarlas”, dijo.

Miley Cyrus

Sin embargo, desde el año pasado, ambos mundos han vuelto a abrirse a Cyrus. En una ceremonia celebrada en 2024, pidió disculpas al “Ratón en Jefe” al ser nombrada Leyenda Disney. “Definitivamente, no fui creada en un laboratorio, y si lo fui, debe haber habido un error en el sistema que hizo que funcionara mal en algún momento entre los años 2013 y 16”, dijo entonces, según Deadline. “Lo siento, Mickey”.

Así que ahora, según ha contado la cantante a The Ringer, ahora tiene 32 años podría volver a su personaje de Hannah Montana (si quisiera seguir por ese camino): “Después de que me nombraran Leyenda Disney, me dieron permiso para interpretar esas canciones en el futuro, lo cual está muy bien”, dijo.

*Sin embargo, la prohibición de Disney no debe haberse aplicado a los álbumes de Hollywood, ya que ‘Party in the U.S.A.’, del EP de Cyrus, The Time of Our Lives, de 2009, es la canción que Cyrus ha interpretado en directo más veces en su vida, en fecha tan reciente como 2022.