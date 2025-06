Alberto Fernández rompió el silencio por Cristina Kirchner: “Nunca me callé ante las injusticias”

El exmandatario se expresó en redes sociales sobre la situación judicial de la exvicepresidenta y afirmó que sigue “fiel a sus convicciones”.

Al filo de que se conozca el fallo de la Corte que podría confirmar la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, el expresidente Alberto Fernández se refirió al tema.

“Nunca me callé ante las injusticias y sigo fiel a mis convicciones. En un Estado de derecho, los opositores no se persiguen judicialmente, se los juzga conforme a la ley. Algo que no ha ocurrido con CFK”, escribió en X.

El posteo ocurrió en la previa de la reunión de acuerdo de la Corte. Allí, los tres ministros del máximo tribunal darán a conocer sus votos sobre la causa que acusa a la expresidenta por corrupción en la obra pública en Santa Cruz.

Según fuentes judiciales, la Corte rechazaría los recursos presentados y dejaría firme la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En ese sentido, la Corte iría en contra de la exmandataria avalando que hubo defraudación al Estado con la participación directa de Cristina.

El fallo ratificaría que existió una maniobra prolongada entre 2003 y 2015, liderada por CFK y sus funcionarios, para beneficiar a Lázaro Báez mediante licitaciones irregulares, sobreprecios y obras inconclusas.

Si se confirma la condena, CFK no podría postularse como candidata a legisladora en la provincia de Buenos Aires.

Una vez que la Corte Suprema se pronuncie, el expediente será girado a los tribunales de Comodoro Py, donde el Tribunal Oral Federal Nº 2 presentará el pedido de arresto domiciliario para Cristina Kirchner.

Otra de las instancias que tienen que resolver los jueces es dónde será notificada la expresidenta y cómo se realizará. La notificación podría darse en su domicilio de Río Gallegos o en el barrio porteño de Montserrat.

Los integrantes de ese tribunal, que fueron los que condenaron a Cristina, son los que disponen de la ejecución de la pena y la inhabilitación.

Con respecto a la pena de seis años de prisión, el tribunal dará un plazo para que el condenado se presente de manera voluntaria en Comodoro Py. Mientras que, en referencia a la inhabilitación para ocupar cargos públicos, la Justicia se lo notificará a la Cámara Nacional Electoral.

En medio de esta situación, en el kirchnerismo barajan presentar una declaración conjunta y hasta una denuncia en cortes internacionales si Cristina Kirchner es condenada. Además, habrá manifestaciones de la militancia en apoyo a su jefa política.