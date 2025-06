El tenso cruce entre Otamendi y Richard Ríos: "Sacate la vinchita, bobo"

Dos pesos pesados que tras un juego repleto de enfrentamientos se dijeron de todo tras el pitazo final.

10/06/2025

Luego de que se consumara el 1-1 entre la Albiceleste y los Cafeteros estalló un fuerte entredicho entre el defensor argentino y el volante.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La Selección Argentina igualó 1-1 con Colombia por la fecha 16 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, un duelo picante que terminó con un tenso cruce entre Nicolás Otamendi y Richard Ríos. Dos pesos pesados que tras un juego repleto de enfrentamientos se dijeron de todo tras el pitazo final.

La respuesta de Ríos no se hizo esperar y también fue con dureza, señalando por su edad al marcador central argentino mientras se le retiraba del punto de conflicto. "Estás viejo. Cerrá el c..., bobo. Estás viejo, no te da ni para correr", clamó el volante de Palmeiras.

La situación no pasó a mayores y Ríos se dio el lujo de cambiar camiseta con Lionel Messi luego de que se disipara la efímera bataola que se desató en el centro del Monumental.

Por el lado de Otamendi, acusó a los jugadores colombianos de calentar de manera innecesaria el cotejo y que eso juega en favor de la Albiceleste. "Nos pasó algo parecido con Brasil... Ellos hablaron antes del partido y donde mejor nos sentimos nosotros es dentro de la cancha, donde mostramos el equipo que somos y la jerarquía que tenemos", expresó.