Gran Hermano 2025: Eugenia Ruiz estalló contra Luz Tito tras perder una estrategia clave

La santiagueña protagonizó una feroz pelea con la modelo jujeña luego de que su plan para quitarle un peluche simbólico fallara. La tensión escaló a gritos e insultos en plena madrugada, a días de la gran final.

Hoy 07:31

Una nueva madrugada caótica se vivió en la casa de Gran Hermano 2025 (Telefe). Esta vez, el foco fue una violenta pelea entre Eugenia Ruiz y Luz Tito, que estalló tras el vivo del martes, cuando un plan secreto del grupo “Los Hongos” para perjudicar a Luz salió mal.

Con apenas seis jugadores en carrera rumbo a la gran final, las tensiones están al rojo vivo y cualquier detalle desata conflictos explosivos. En este caso, el detonante fue un elefante de peluche que Big Brother les había regalado a todos los participantes, pero que Luz atesoraba especialmente.

Selva Pérez propuso sacárselo de malos modos, pero el resto del grupo optó por otra estrategia: sortearlo entre todos. Para sorpresa —y enojo— de Eugenia, Luz ganó el sorteo. “Lo ganó en buena ley”, reconoció Selva. “Te lo voy a prestar para dormir”, le respondió Luz, en tono conciliador.

Sin embargo, Eugenia Ruiz no lo tomó con calma. Lanzó una catarata de reproches e insultos contra la jujeña, acusándola de mentir. “No seas mentirosa”, le dijo Luz, provocando la furia total de su rival. “No me digas mentirosa porque si hay algo que no soy es mentirosa”, gritó la santiagueña, completamente desbordada.

La discusión subió aún más de tono cuando Eugenia revivió una polémica sobre un supuesto incidente entre Luz y Brian, otro participante del reality: “Mentís deliberadamente, como cuando dijiste que Brian te había levantado la sábana y vos estabas en tanga. Después dijiste que no estabas en tanga. Eso es mentir con algo serio. Mocosa atrevida”, disparó Ruiz.

Luz respondió con ironía y, mirando a cámara, soltó un “Sacada”, acompañado de un gesto con la mano dirigido a su fandom. Luego le devolvió la crítica: “Tenés la térmica alta. No se puede hablar con vos”.

Antes de que la pelea pasara a mayores, las cámaras cortaron la transmisión y enfocaron en otra parte de la casa. Pero lo dicho ya había encendido a las redes sociales, que rápidamente convirtieron el conflicto en tendencia.

A días de que se definan los finalistas, la casa de Gran Hermano está al borde del colapso emocional, y cada movimiento, palabra o peluche puede definir alianzas, votos y el destino de los jugadores más fuertes.