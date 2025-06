Cristina es una criatura humana extraordinaria, una hembra política como no se ha visto otra salvo Evita. Y como dice ella, no porque no tenga defectos. Los tiene y los sabe y los vuelve a olvidar porque es presa pero de la política. Presa de ellos será también, pero su mente, su voluntad y su ánimo no les pertenecen.

Hoy 07:37

Por Sandra Russo

Para Página 12 HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO Anoche bailó en el balcón de su casa, como tampoco se ha visto a condenado alguno el mismo día que le anuncian que su prisión será efectiva y que no podrá volver a ejercer cargos públicos. Esta condena y este bochorno y su destino de presa la vive como dijo, como una condecoración por su resistencia a la indignidad. Mascota de Magnetto, jamás. Y la mina vive como habla. Así son los héroes y las heroínas, más allá de las ideas que profesen pero solo los que luchan por la equidad o la independencia. Saben que se exponen a la muerte y la persecución, a la traición o al martirio, pero no pueden evitar hacer lo que creen que hay que hacer. Y Cristina toda su vida creyó que Perón tenía razón. Que su mamá tenía razón. Que estar sindicalizado es una forma de vivir, hija de una secretaria general de un gremio platense que siguió durante décadas en su puesto de trabajo. La política fue su lazo con Néstor, el interlocutor irremplazable. Desde el 2003, nunca se la ha visto en restaurantes, shoppings, viajes, paseos, cumpleaños de famosos. No sale. Es presa pero de la política. No tiene lo que el 90 por ciento de la gente llama “vida social”. No puede. La usarían. Vive midiendo sus palabras con la mayor parte de la gente que habla. Tiene un don indispensable: todo eso que no sale de ella en forma de “sociabilidad”, sale en forma de amor a los otros, que los otros reciben con el corazón abierto. Cristina es capaz de proezas increíbles. Despertar al héroe colectivo será una de ellas.

