Kicillof, tras la detención de Cristina Kirchner: “Estamos en otro país, es un terremoto político y judicial”

El gobernador bonaerense evitó confirmar si se mantendrá el calendario electoral en la provincia y calificó como “vergüenza nacional” el fallo de la Corte Suprema.

Hoy 09:38

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, rompió el silencio este miércoles y se refirió con dureza a la detención de Cristina Fernández de Kirchner, quien había sido oficializada como candidata por la Tercera Sección Electoral. El mandatario bonaerense aseguró estar aún “conmovido” por lo sucedido y evitó dar definiciones sobre el futuro electoral en el distrito más importante del país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Yo todavía no me termino de acomodar a esta situación por la gravedad que tiene”, afirmó en declaraciones a Cenital, al ser consultado sobre la posibilidad de modificar el calendario electoral, ya desdoblado de las elecciones nacionales. Y agregó: “Estamos en otro país en este momento. Es un terremoto político, histórico, judicial, un cambio de reglas, un cambio de perspectiva”.

Si bien la provincia tiene definido un esquema electoral propio, Kicillof aclaró que no tomó ninguna decisión respecto a posibles cambios. “Obviamente hoy no te puedo decir nada nuevo ni distinto porque estamos ante una situación tremenda”, sostuvo. Y enfatizó que lo sucedido no permite aún proyectar escenarios: “Me parece todo medio de detalle. Lo importante es lo que acaba de pasar: una injusticia enorme”.

El gobernador fue tajante al rechazar el fallo que derivó en la detención de Cristina Kirchner, a quien calificó como “una dirigente clave del país” y cuyo liderazgo, consideró, está siendo atacado políticamente. “Este fallo es una vergüenza, algo muy, muy dañino para la democracia”, denunció.

También cruzó con dureza las declaraciones de sectores que celebraron la condena como una oportunidad para mejorar el clima de negocios. “Hoy escuchaba un tarado diciendo ‘bueno, ahora que Cristina no puede ser, van a venir los inversores’. ¿Quién va a venir a un país donde el partido judicial da y quita libertades?”, ironizó, trazando un paralelismo con el caso Lula Da Silva en Brasil.

Sobre la interna del peronismo y las estrategias a seguir, Kicillof evitó dar definiciones concretas, aunque reconoció que se estaban manteniendo conversaciones para “buscar una lista en común”. “Sí creo que hay una vocación importante de todos los sectores de mantener la unidad. Pero estamos ante algo tan grave, tan profundo, que hablar de candidaturas parece irrelevante”, explicó.

Respecto a la posibilidad de un indulto, el mandatario dijo que se trata de una discusión amplia y no quiso responder de forma categórica. “Creo que también el que recibe el indulto... hubo discusiones de todo tipo. Pero hoy, insisto, lo que pasó es muy profundo y hay que reparar eso”, deslizó.

Kicillof fue uno de los primeros gobernadores del oficialismo en salir a respaldar públicamente a Cristina Kirchner tras la condena. Su tono fue de fuerte crítica institucional, pero también emocional. “Estamos todos un poco conmovidos y choqueados por la situación. Cristina de ninguna manera tiene que estar presa. Es una injusticia gravísima”, concluyó.