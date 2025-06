El titular de La Libertad Avanza en Santiago del Estero se refirió a la condena a Cristina Kirchner por parte de la Corte Suprema en la causa Vialidad.

Hoy 10:34

El abogado Tomás Figueroa, titular de La Libertad Avanza en Santiago del Estero, analizó en declaraciones a Radio Panorama el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. Consideró que la sentencia se apoya en pruebas irrefutables y que la exmandataria no podrá seguir ejerciendo actividad política.

“Ha pasado por 20 jueces. Observar un lawfare no procede. En ninguna entrevista la expresidenta se ha declarado inocente ni ha negado los hechos”, afirmó Figueroa, quien señaló que el expediente completo puede consultarse en línea: “Si cualquiera lo analiza, se da cuenta de que son hechos irrefutables. Es un hecho netamente jurídico”.

Para el dirigente libertario, Cristina Fernández cumplió un rol central en la estructura de corrupción investigada. “Fue una de las que continuó con el diseño del presidente Kirchner. No ha aportado pruebas ni se ha corrido de la investigación diciendo que los hechos ilícitos no existieron”, sostuvo. En esa línea, también cuestionó la relación con Lázaro Báez: “Vimos la negativa inicial hacia Báez, a quien dijo no conocer, y terminó siendo su socio”.

Finalmente, Figueroa consideró que, tras la condena, la vicepresidenta deberá dejar sus cargos partidarios. “Va a tener que correrse de la presidencia del PJ. No puede tener actividad política, por lo que no puede ejercer el rol. El Partido Justicialista deberá replantearse esto. El peronismo seguramente también terminará corriéndose, ya que estaba cooptado por el kirchnerismo”, concluyó.