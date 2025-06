Pablo Echarri habló de la condena a Cristina: “Hecho consumado”

El actor se expresó en las redes sociales después del fallo que condenó a la expresidente a seis años de prisión.

Hoy 11:39

Cristina Fernández de Kirchner recibió un duro revés judicial y tendrá que cumplir la pena de seis años de cárcel en el marco de la causa "Vialidad". Esta noticia generó la reacción inmediata del mundo político y también de algunos famosos, como fue el caso de Jorge Rial, Yanina Latorre y quien también se expresó en las últimas horas fue Pablo Echarri.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El actor y marido de Nancy Dupláa realizó un posteo en sus redes sociales horas después de que se conoció la sentencia oficial y fue contundente: "Se sabia, no es sorpresa. Hecho consumado". Pero esto no es todo, ya que luego agregó: "Una losa de cemento sobre la clase media y baja argentina que no podrá recuperar los derechos perdidos. Por ahora".

Echarri además pidió por una "unidad a pleno" y subrayó que "La derecha no para de trabajar por la vuelta del peronismo. Hasta la victoria siempre". Quien también posteó en su cuenta de Instagram fue su mujer y siguiendo la línea de su pareja, dejó un claro mensaje: "Tengo un dolor aquí, del lado de la patria".

En el año 2024, Pablo Echarri mostró su apoyo a Cristina luego de que se leyó la condena y en ese momento realizó también un fuerte descargo en apoyo a la expresidenta: "Te banco una y otra vez, hasta el final de todo. El tiempo y la construcción de una alternativa verdaderamente peronista que dé respuesta a esta espantosa degradación institucional, pondrá las cosas en su lugar".