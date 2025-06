El abogado de Cristina Kirchner fue a La Haya para denunciar persecución política

Gregorio Dalbon se presentó en La Haya para denunciar persecución política contra Cristina el día después del fallo de la Corte Suprema y la condena a seis años por corrupción en la causa Vialidad.

Hoy 12:32

Uno de los abogados de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbon, contó este miércoles que está en la ciudad neerlandesa de La Haya para denunciar persecución política contra la expresidenta ante Corte Internacional de Justicia a raíz del fallo de la Corte Suprema que ratificó su condena a seis años de prisión por corrupción en la causa Vialidad.

“Me vine a La Haya antes de que saliera la sentencia. Si bien cuando la Justicia la deja firme hay seis meses para ir a la Corte Internacional de Derechos Humanos, lo que tiene La Haya es que sin caso podés hacer una presentación que se denomina preliminar, avisando que los medios ya decían que la iban a condenar y detener, algo que son patadas al debido proceso”, sostuvo el letrado en diálogo con Radio con Vos.

En ese contexto, advirtió: “Si un organismo internacional de derechos humanos llega a hacer alguna recomendación o motivación fundada en un caso que a todas luces puede ser inconstitucional o violatorio, es vinculante a través del Código Penal para los jueces argentinos. Todavía no terminó el partido. Termina cuando termina”.

Además, apuntó contra los jueces del máximo tribunal por justificar en el fallo que los jueces y fiscales que analizaron su caso fueron designados por distintos gobiernos. “A mí no me tienen que justificar eso. Tenían que tratar estrictamente la relación de los derechos humanos con el proceso. No es necesario que la Corte justifique quiénes fueron los jueces que trataron el tema. Es uno de los fundamentos más importantes que tiene este fallo, que no es un fallo, es una manifestación sacándose un problema de encima”, aseveró Dalbon.