Muertes en el Neonatal de Córdoba: Agüero apuntó contra las madres de los bebés fallecidos

La principal acusada negó haber dañado a los bebés y aseguró ser víctima de un trato desigual. También deslizó críticas hacia las madres por su forma de declarar ante el tribunal.

Hoy 13:12

En una audiencia cargada de tensión emocional, Brenda Agüero, la enfermera acusada por la muerte de cinco recién nacidos en el Hospital Neonatal de Córdoba, decidió ejercer su derecho a hablar antes de que se dicte el veredicto final en su contra. Lejos de limitarse a una declaración técnica, su testimonio sorprendió por el tono desafiante, la reafirmación de su inocencia y, sobre todo, por un reproche directo hacia las madres de los bebés fallecidos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Me dolió un montón ver a las mamás sentadas con un papelito”, dijo la enfermera, sugiriendo que las mujeres que brindaron sus testimonios durante el proceso judicial lo hicieron de forma “guionada”. La frase resonó en la sala de los Tribunales II de Córdoba, despertando murmullos y una mezcla de indignación y asombro entre los presentes.

“Vos decís ‘se te murió un hijo’, no sé por qué la necesidad de guionarlas. Perdón, pero me resultó muy chocante eso. Es algo que no me pasó nunca y espero nunca tener que vivirlo, pero todo el guión... no, no”, insistió Agüero, visiblemente alterada pero firme en su postura.

Durante su última intervención ante el tribunal, Agüero volvió a negar cualquier implicación en las muertes de los bebés, ocurridas entre marzo y junio de 2022. Además, hizo referencia a los otros trece recién nacidos que sobrevivieron con lesiones, pero también rechazó tener responsabilidad en esos casos.

“A esos niños jamás les hice nada. No sé cómo decirlo nuevamente, no sé por cuántas veces. Soy inocente de lo que se me está acusando”, expresó con énfasis. También añadió: “Pase lo que pase, estoy sumamente tranquila”, en un intento por mostrar seguridad en su versión y desligarse de las durísimas imputaciones que enfrenta.

La enfermera se encuentra detenida desde agosto de 2022 y es la principal acusada del juicio por homicidio calificado por alevosía y por el vínculo, en cinco hechos, además de tentativa de homicidio en otros ocho casos. Los investigadores sostienen que Agüero habría inyectado sustancias como potasio y/o insulina a los bebés sin justificación médica, provocando desenlaces fatales en algunos casos y graves secuelas en otros.

Antes de cerrar su testimonio, la acusada también cuestionó el trato del sistema judicial, señalando lo que considera una clara desigualdad en comparación con otros imputados del caso. “Hubo muchísima desigualdad con el resto”, manifestó, sin dar nombres pero aludiendo a ex directivos del hospital y otros profesionales que enfrentan imputaciones por omisión de deberes o encubrimiento, y que se encuentran en libertad o bajo medidas menos restrictivas.

El juicio —que mantiene en vilo a la opinión pública de Córdoba y del país— se encuentra en su tramo final, y se espera que en las próximas jornadas se dicte el veredicto. La fiscalía ya solicitó la pena de prisión perpetua para Agüero, mientras que su defensa pidió la absolución.

El caso del Neonatal de Córdoba se transformó en uno de los escándalos sanitarios y judiciales más graves de los últimos años. Las muertes de los recién nacidos, inicialmente presentadas como hechos aislados o atribuibles a causas naturales, comenzaron a levantar sospechas tras la acumulación de episodios con patrones similares. La denuncia de una enfermera del hospital fue el punto de inflexión que motivó la investigación.

Además del juicio penal que enfrenta Agüero, se investiga la responsabilidad institucional de las autoridades sanitarias y del propio hospital, por supuestas omisiones en los controles, encubrimiento de hechos y demora en la activación de protocolos internos. La causa también generó debates éticos, médicos y judiciales sobre la seguridad hospitalaria y la transparencia en los sistemas públicos de salud.