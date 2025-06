El secretario de ADUNSE, Santiago Comán, anunció la adhesión al plan de lucha nacional en reclamo de mejoras salariales convocado para el 11 y 12 junio.

En diálogo con Radio Panorama, el secretario general de ADUNSE (Asociación de Docentes Universitarios de Santiago del Estero), Santiago Comán, confirmó que el gremio adherirá al paro docente universitario nacional convocado para los días 11 y 12 de junio, en el marco de un plan de lucha decidido en el plenario de secretarios generales realizado el pasado jueves.

“Se decidió por unanimidad avanzar con una medida de fuerza como paso previo a otros paros que seguramente vendrán si no hay respuestas. Reclamamos por mejoras salariales y mayor financiamiento a las universidades”, explicó Comán.

El dirigente universitario advirtió que los docentes han sufrido una pérdida de más del 35% del poder adquisitivo en todas las categorías. “Estamos pidiendo que esa diferencia se reconozca en no más de cuatro cuotas para recomponer el salario de los trabajadores y trabajadoras universitarias”, afirmó.

Además, cuestionó la postura del Gobierno nacional: “La premisa del gobierno es no dar más aumentos por encima de la inflación. Nosotros no pedimos eso, sino que se nos reconozca la pérdida que sufrimos con la inflación desatada desde el inicio de esta gestión y, en particular, a partir de la devaluación”.

Frente a las críticas que suele recibir este tipo de medidas, Comán remarcó: “Nos afecta, pero creemos que las actividades esenciales deben estar muy bien especificadas y sin menoscabar el derecho a huelga. El paro es un derecho garantizado por ley. La obligación del Estado es garantizar que el establecimiento esté abierto, pero no puede cercenar el derecho a reclamar”.

En ese sentido, hizo un llamado al Ejecutivo nacional: “El gobierno tiene que salir de esa postura cerrada y entrar en un proceso de renegociación. La democracia es diálogo y negociación, no sojuzgar a los otros e impedir cualquier planteo o reclamo”.

Finalmente, Comán instó a revisar con seriedad la distribución de los recursos: “Debemos discutir no solo desde la ideología, sino con rigor técnico y científico, por qué hemos retrocedido en educación según los parámetros internacionales. Francia, por ejemplo, hace una década detectó una desventaja frente a Alemania y reintrodujo la lectura diaria en las aulas.”.