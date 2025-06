Sergio Acevedo y Jonathan Núñez al frente en Termas de Río Hondo

Mañana, jueves, se jugará la segunda ronda y los 35 mejores jugadores scores clasificarán para jugar los últimos 36 hoyos.

Hoy 20:51

La primera jornada dejó dos líderes en el XIII Abierto de Termas de Río Hondo que comenzó este miércoles. El experimentado Sergio Acevedo y el tucumano Jonathan Núñez presentaron tarjetas de 67 golpes (-6) y comparten el primer lugar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A un golpe se ubican tres jugadores, otros dos tucumanos César Costilla y Martín Contini y el bonaerense Andrés Gallegos, todos con 68 (-5), mientras que el mejor aficionado en el Termas de Río Hondo Golf Club es Juan Martín Loureiro quien empata el sexto puesto con 69 (-4).

Las emociones comenzaron temprano, porque en el hoyo 4, Sergio Acevedo hizo hoyo en uno desde 174 yardas, con el hierro-7 y eso lo impulsó a una gran ronda que lo dejó como uno de los líderes. “No se veía el hoyo, pero sí sentí que pegué un gran golpe y cuando llegué al green y vi que no estaba fue una gran emoción, ya que es el segundo hoyo en uno que hago en campeonato en toda mi carrera”, dijo el jugador de Ranelagh, de 46 años.

“El campo está muy bueno, y es un lujo venir a jugar acá porque siempre nos tratan de la mejor manera. Pegué muy bien, tuve paciencia y lo mejor fue la estrategia que tuve y lo prolijo que fui a lo largo de toda la ronda”, señaló quien el año pasado también había jugado muy bien aquí, haciendo una ronda de 63 (-10)

Por la tarde, el tucumano Jonathan Núñez mostró su talento y anotó 9 birdies, un bogey y un doble bogey para empatar a Acevedo.

“Jugué muy bien sobre el green y sobre todo tuve mucha paciencia, había mucho viento, muchas ráfagas y no estuvo nada fácil, pero por suerte el hecho de conocer bien el campo, ya que vengo mucho a jugar desde Tucumán me permitió saber cómo jugarlo”, dijo el joven de 25 años, que todavía no tiene victorias en el Tour argentino.

El líder del ranking, César Costilla, hizo cinco birdies y un águila en su recorrido de vuelta para acomodar su tarjeta y quedar como escolta. Mientras que Ignacio Marino, el campeón defensor, anotó un 72 (-1) que lo deja en el 19º lugar.

Por su parte, Andrés Romero, en su regreso a la competencia comenzó con 76 golpes (+3), que lo ubica en el puesto 45º.

Mañana, jueves, se jugará la segunda ronda y los 35 mejores jugadores scores clasificarán para jugar los últimos 36 hoyos.