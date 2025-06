Patrick Schwarzenegger podría ser el protagonista de la nueva "American Psycho"

La novela de Bret Easton Ellis volverá al cine bajo la dirección de Luca Guadagnino. El actor de Gen V es uno de los nombres considerados para el rol principal.

Hoy 08:02

Lionsgate evalúa a Patrick Schwarzenegger como posible protagonista de la nueva adaptación cinematográfica de American Psycho, que dirigirá el realizador italiano Luca Guadagnino. Según adelantó The Hollywood Reporter, el actor —conocido por su participación en la serie Gen V y en la próxima temporada de The White Lotus— figura entre los candidatos para encarnar a Patrick Bateman, el personaje creado por Bret Easton Ellis en su novela publicada en 1991.

Schwarzenegger ya había manifestado públicamente su interés por el papel, al responder una publicación en la red social X en la que un fan lo sugería para el personaje.

En un comienzo se había vinculado a Austin Butler con el proyecto, aunque su participación no llegó a confirmarse. El guion estará a cargo de Scott Z. Burns (El ultimátum de Bourne), mientras que Guadagnino, quien ya incursionó en el thriller con tintes de horror en Hasta los huesos: Bones and All (2022), asumirá la dirección.

La obra ya fue llevada al cine en el año 2000 bajo la dirección de Mary Harron, con una recordada actuación de Christian Bale como Bateman. Una secuela directa al video se estrenó en 2002, con Mila Kunis como protagonista, aunque no obtuvo el mismo reconocimiento.

La historia original narra la doble vida de un joven ejecutivo de Wall Street, que esconde una identidad psicopática detrás de su fachada exitosa. Además de sus versiones cinematográficas, la novela también fue adaptada al teatro como musical, en una producción que tuvo al actor Matt Smith en el rol principal.