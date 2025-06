Intentó colarse en un colectivo en Eslovaquia y lo deportaron: la insólita charla con su amigo se hizo viral

El joven fingió no entender el idioma para evitar pagar el boleto, pero la estrategia falló. Terminó en una comisaría y lo expulsaron del país por dos años.

Hoy 08:09

Lo que parecía una simple picardía durante un viaje por Europa terminó de la peor manera para un joven llamado Manuel. Mientras paseaba por Eslovaquia, intentó viajar en colectivo sin pagar el boleto, pero fue descubierto por el chofer. Lo que siguió fue una cadena de decisiones erradas que lo llevaron a ser detenido, multado y finalmente deportado.

La historia se conoció gracias a un posteo de su amigo en la red social X (ex Twitter), bajo la cuenta @gaelkaa. Allí, compartió una captura del chat que tuvo con Manuel tras enterarse del incidente. “¿Qué c... hiciste?”, le preguntó sorprendido. La respuesta fue tan absurda como inesperada: “No pagar el bus, me pillaron, me negué a pagar haciendo que no entendía nada”.

Lejos de terminar ahí, la situación escaló rápidamente. “Vino la policía, hice lo mismo, me llevaron a la comisaría y que tenía una semana de cárcel y trabajo comunitario”, relató el joven en el chat. Recién en ese momento, dejó de simular y les dijo a los agentes: “Mirá, al final sí que tengo dinero para pagar”. Pero ya era tarde.

A pesar de pagar una multa de 100 euros, las autoridades decidieron deportarlo y prohibirle el ingreso al país por dos años. Su amigo, sin poder creer lo que leía, subió las capturas del chat y escribió con ironía: “Este tío es tonto”.

El posteo no tardó en viralizarse: acumuló más de 1,7 millones de visualizaciones y miles de reacciones. “Efecto mariposa: no quisiste pagar el colectivo y ahora sos un delincuente”, comentó un usuario. Otros sumaron: “En Eslovaquia no andan con pavadas” y “deberían aplicarlo en todos los países”.

Manuel, lejos de avergonzarse, también compartió lo ocurrido en sus redes, convirtiéndose en protagonista involuntario de una anécdota que ahora recorre el mundo como ejemplo de lo que no hay que hacer cuando uno viaja al exterior.