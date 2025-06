"El Banco Central está tratando de flexibilizar toda entrada de dólares porque necesita acumular reservas"

Así lo expresó en su columna de este jueves para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados al analizar la actualidad económica del país.

En su columna habitual para Radio Panorama, Osvaldo Granados señaló que el Banco Central atraviesa una etapa clave en su estrategia financiera: “Están tratando de flexibilizar toda entrada de dólares porque necesitan acumular reservas”. Según explicó, este objetivo se refuerza con la reciente entrada de 2 mil millones de dólares producto de un acuerdo de financiamiento tipo REPO con entidades bancarias. “Esto, junto con la baja del Riesgo País, es lo que hay que mirar a futuro”, subrayó, y agregó: “La pregunta es cuándo vamos a llegar a un Riesgo País de 500. Según las encuestas, entre septiembre y octubre podría haber una baja. Ese es el termómetro que hay que observar”.

El analista también hizo referencia al panorama político del oficialismo tras la condena a Cristina Kirchner por la Causa Vialidad: “El justicialismo planteaba que, en las elecciones de octubre en la provincia de Buenos Aires, se hablará menos de gestión y se volverá a poner el foco en la corrupción”.

En ese sentido, destacó que no solo se ponderó a Cristina Fernández de Kirchner, sino también a quienes la rodean políticamente: “En particular a Máximo, que ayer habló de egos y vanidades dentro del peronismo. Incluso, en un momento, La Cámpora no dejaba subir a Kicillof al departamento hasta que alguien bajó y dijo que lo dejen, porque Cristina también quería hablar con él. Son internas que podrían tener repercusiones a la hora de votar”, advirtió.

Por otra parte, Granados se refirió al dato de inflación que se conocerá esta jornada. “La mayoría de los analistas la ubican entre el 1,6% y el 1,9%. Esto responde a que el consumo tuvo una recuperación dispar”, explicó. “Por ejemplo, los productos con componentes importados repuntaron gracias a la estabilidad del dólar, el regreso del crédito y la baja de aranceles, lo que permitió una reducción de precios”.

En ese contexto, también destacó el crecimiento en el sector agroindustrial: “La venta de maquinaria agrícola aumentó notablemente, con récord de solicitudes de créditos a bancos del interior. Cuando el campo ve una oportunidad, invierte a futuro, y en estos cinco meses las ventas se dispararon”, concluyó.