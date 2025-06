En medio de la tensión por el fallo contra Cristina Kirchner, el Gobierno pidió bajar el tono político

El jefe de Gabinete instó a “bajar la pelota” y evitar la violencia verbal, en medio del clima de tensión política tras el fallo de la Corte contra Cristina Kirchner.

Hoy 11:32

En plena escalada de tensión por la condena ratificada por la Corte Suprema contra Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, hizo un llamado a la moderación. El funcionario se refirió a los insultos del diputado oficialista José Luis Espert contra Florencia Kirchner, y pidió discutir “a través de las ideas y sin violencia”.

“La enfervorización no conduce a nada”, afirmó Francos en declaraciones a Radio Splendid. “Las palabras que se dicen a veces generan reacciones violentas. Yo siempre trato de ser cuidadoso y de no herir susceptibilidades. Creo que son temas que deberían evitarse”, remarcó.

El miércoles, Espert participó de una charla en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde generó una fuerte polémica al referirse a la hija de la exmandataria como “hija de una gran p...”. Sus palabras provocaron abucheos, gritos y su retiro escoltado del lugar.

Francos evitó confrontar directamente con el legislador de La Libertad Avanza, pero deslizó una crítica: “Es un dirigente muy inteligente, un economista muy capaz. Tal vez, en la situación en la que estaba, su verba enfervorizada lo llevó a exacerbar una posición. Eso no ayuda”, advirtió.

Finalmente, el jefe de Gabinete expresó su deseo de que no se monte un espectáculo en torno a la situación judicial de Cristina Kirchner: “Espero que no se cruce ningún límite y que esto no se transforme en un show de ningún lado”, concluyó.