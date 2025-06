Trascendió la compleja verdad detrás de la nominación de Luz a Tato que desconcertó a todos en Gran Hermano

Se supo qué fue lo que motivó la nominación de Luz Tito contra Santiago Algorta en Gran Hermano 2024, que entró en instancias finales.

Gran Hermano 2024 entró en una etapa decisiva. A días de la final, las estrategias son clave y todos están expectantes para conocer a los jugadores que se enfrentarán por el premio mayor.

En un movimiento que sorprendió a los fans del programa, Luz Tito decidió nominar a Santiago “Tato” Algorta, su aliado desde el inicio del reality. Con el objetivo de sumar fuerza en la placa para lograr la salida de Selva Pérez o de alguno de los tres participantes que no forman parte de su grupo: Ulises Apóstolo, Eugenia Ruiz y Juan Pablo De Vigil.

Rápido a la hora de analizar lo que pasa en la casa, Tato incluso había anticipado la posibilidad durante una charla en la sala de streaming: “Sería inteligente que Luz me nomine a mí. Pero no sé si Luz me nominaría”.

Y efectivamente, ocurrió lo que anticipó el uruguayo. Luz priorizó la estrategia del grupo por encima del vínculo personal y puso su voto en su fiel amigo con el objetivo de construir una placa favorable.

En su descargo, la jujeña explicó: “Mis primeros dos votos van para Selva porque ya no se puede vivir con ella. Molesta, tira comentarios, y después de cuatro meses tengo un desgaste mental. Me encantaría que se vaya”.

En cuanto a su tercer voto, aclaró: “No puede ir para Los Hongos. Yo siento que voy a estar en placa. Así que lo voy a nominar a mi querido y amado Santi, Tato, para que hagamos fuerza. Siento que los dos podemos estar en placa y es para que se vaya Selva”.