Viviana Canosa se ausentó en la audiencia contra Lizy Tagliani

La periodista y la humorista se iban a encontrar por primera vez, cara a cara, luego de la denuncia realizada en Comodoro Py.

Hoy 16:47

Viviana Canosa fue noticia en las últimas horas luego de que se ausentara de la audiencia de conciliación contra Lizy Tagliani a raíz de la denuncia que realizó en Comodoro Py donde la acusa de robo y de estar involucrada en una red de menores.

En esta oportunidad, las partes debían presentarse en Lomas de Zamora donde la parte denunciante tenía la posibilidad de disculparse y dar marcha atrás. Sin embargo, según informó Paula Varela en Lape Club Social (América TV), "Viviana no se presentó a la audiencia, se presentó solamente su abogado Dragani en forma virtual. Lizy fue de forma presencial, se está tomando esto muy en serio".

"Viviana no se quiso cruzar con Lizy y no se pidieron disculpas, se van a ofrecer más pruebas. 'No hay motivos para retractarse cuándo te avala la verdad', no hay acuerdo. Y, lejos de pedirle disculpas, ratifica lo expuesto", siguió explicando.

Por su parte, Ángel de Brito reveló en su cuenta de Instagram: "Canosa hará su descargo a través del portal del sistema judicial. No sé retractó y continuará la querella (Lizy Tagliani) por calumnias e injurias".

En esta parte, la humorista habría declarado: "Iremos a fondo con la querella porque mi honor es más grande que mi trabajo. Por eso estoy acá en la Justicia".

¿Qué había dicho Lizy Tagliani sobre la audiencia?

"Es un buen momento para que todo se aclare", comenzó la comediante en A La Tarde y reveló qué es lo que espera: "Recibir las disculpas pertinentes y que se sane todo lo que tiene que ver con mi honor y la cantidad de mentiras que se han dicho".

Por último, Lizy Tagliani expresó sobre Viviana Canosa: "Voy a seguirla en todo lo que tenga que seguirla e ir a todos los lugares que tenga que ir para presentarme porque está en juego mi persona, mi nombre, el de mi hijo, el de mi familia. Todo lo que hemos construido en estos 54 años míos, más todo lo de mi familia, tirados por la borda por alguien a la que se le ocurrió decir cualquier cantidad de mentiras".