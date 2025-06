Por qué Israel decidió lanzar un ataque contra Irán y qué puede pasar ahora

El primer ministro Benjamin Netanyahu prometió impedir que Teherán construya una bomba nuclear, “de una forma u otra”.

Hoy 22:40

Israel lleva mucho tiempo imaginando un ataque militar contra las instalaciones nucleares de Irán. Muchos en Medio Oriente, Estados Unidos y Europa se habían preguntado en las últimas si ese momento había llegado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El miércoles, The New York Times informó que funcionarios de Estados Unidos y Europa creían que Israel parece estar preparándose para un posible ataque, incluso mientras la administración Trump está buscando un acuerdo con Teherán para frenar su programa nuclear.

Un ataque israelí podría desencadenar una guerra regional que podría involucrar a Estados Unidos, que retiró a algunos diplomáticos y personal de Medio Oriente esta semana por temor a una represalia iraní. El presidente Trump había advertido al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, contra cualquier ataque a Irán, lo que ha aumentado las tensiones entre ambos líderes.

¿Por qué podría Israel ataca ahora?

Israel lleva mucho tiempo decidido a impedir que Irán, su enemigo más feroz, obtenga un arma nuclear. Desde el auge de la República Islámica a finales de la década de 1970, los gobernantes iraníes han prometido repetidamente destruir a Israel.

Te recomendamos: Israel declaró estado de emergencia en todo su territorio tras atacar a Irán

Según los analistas, el programa nuclear iraní ha avanzado considerablemente en la última década. Actualmente, está a punto de fabricar suficiente material nuclear para alimentar diez armas nucleares, aunque producir una bomba utilizable probablemente tardaría muchos meses más.

El jueves, el Organismo Internacional de Energía Atómica declaró que Irán incumplía sus obligaciones de no proliferación nuclear, la primera censura de este tipo en dos décadas. Irán condenó la votación, afirmando que “ponía en duda por completo la credibilidad y el prestigio” del organismo de control nuclear.

Pero Irán se ha visto debilitado desde que Hamas lanzó el ataque contra Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza. Hamas y Hezbollah, respaldados por Irán, han sido diezmados en sus guerras contra Israel.

Netanyahu ha argumentado en privado que la vulnerabilidad de Irán no durará mucho, lo que significa que Israel tenía una ventana limitada para lanzar un ataque.

“De una forma u otra, Irán no tendrá armas nucleares”, dijo en un discurso en abril.

Irán había esgrimido la amenaza de una respuesta formidable de Hezbollah en el Líbano como medida disuasoria contra el ataque israelí. Pero después de que Hezbolá atacara a Israel en solidaridad con Hamas, Israel derrotó al grupo, eliminando metódicamente a sus líderes y matando a miles de sus combatientes.

Los ataques israelíes contra las defensas aéreas iraníes el año pasado debilitaron su capacidad, lo que permitió a los aviones de combate israelíes lanzar un nuevo ataque masivo con mayor seguridad, según funcionarios y analistas. Si Israel esperaba demasiado, Irán podría restablecerlas, según los analistas.

¿Cuál es el estado de las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán?

Los negociadores estadounidenses e iraníes planeaban reunirse el domingo en Omán para una sexta ronda de conversaciones sobre el programa nuclear iraní. Ambas partes se encuentran en un punto muerto sobre si Irán debería poder continuar enriqueciendo uranio dentro de sus fronteras.

Durante su primer mandato, Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán de 2015, firmado por Barack Obama, calificándolo de “parcial”. Esta vez, parece ansioso por evitar verse involucrado en un conflicto a gran escala en Medio Oriente.

A principios de esta semana, Trump afirmó que Irán había adoptado una postura negociadora “inaceptable” y minimizó las perspectivas de un acuerdo. “Cada vez tengo menos confianza”, declaró a The New York Post en un podcast el miércoles. “Parece que se están demorando y me parece una pena”.

Aun así, Trump ha advertido repetidamente a Netanyahu contra ataques a las instalaciones nucleares de Irán mientras se llevan a cabo las conversaciones. “Le dije que sería inapropiado hacerlo ahora mismo porque estamos muy cerca de una solución”, declaró Trump en mayo.

¿Por qué son enemigos Israel e Irán?

Irán e Israel han sido enemigos durante décadas.

Irán ha apoyado a una red de milicianos, como Hezbollah en el Líbano y Hamas en Gaza, para presionar a Israel en múltiples frentes. Israel ha bombardeado emplazamientos en Siria y asesinado a científicos nucleares iraníes.

En el último año, su guerra en la sombra se ha vuelto abierta. En abril de 2024, Israel asesinó a jefes de seguridad iraníes en un ataque aéreo en Siria , lo que llevó a Irán a disparar cientos de drones y misiles contra Israel. Posteriormente, Israel contraatacó a Irán.

Varios meses después, Irán disparó más de 150 misiles contra Israel en respuesta al asesinato de Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, en el Líbano, y al asesinato de Ismail Haniyeh , líder de Hamas, en Teherán. Israel respondió bombardeando de nuevo las defensas aéreas iraníes .

Los ataques de Israel han destruido efectivamente cuatro sistemas de defensa aérea S-300 que Irán había comprado a Rusia, dijeron funcionarios iraníes e israelíes, incluido uno cerca de Natanz, una ciudad en el centro de Irán que es crítica para el programa nuclear del país.

¿Puede Israel combatir por sí solo?

Israel posee capacidades militares sofisticadas. Pero los analistas militares afirman que destruir el programa nuclear iraní sería complicado, incluso para una de las potencias más poderosas de Medio Oriente, y probablemente requeriría el apoyo militar estadounidense.

Los planes israelíes previos para atacar a Irán han dependido en gran medida del respaldo estadounidense. Israel también espera que las fuerzas estadounidenses lo defiendan de las represalias iraníes, que se prevé serán rápidas y contundentes.

Los aviones israelíes tendrían que volar largas distancias para atacar a Irán. En ataques similares, como los contra los hutíes en Yemen , las fuerzas israelíes han volado más de 1600 kilómetros, utilizando docenas de aviones de combate que tuvieron que reabastecerse en pleno vuelo. Israel ya ha llevado a cabo operaciones similares, pero un ataque masivo pondría a prueba el alcance de sus recursos.

Los expertos afirman que destruir todos los sitios nucleares de Irán —algunos de los cuales se encuentran en instalaciones subterráneas altamente reforzadas bajo las montañas— requeriría municiones extremadamente potentes. Hasta la fecha, Estados Unidos ha rechazado las solicitudes israelíes de proporcionar la bomba más potente de su arsenal, una bomba antibúnkeres de 13.600 kilos.

Y si un ataque israelí no logra erradicar las capacidades nucleares de Irán, podría hacer que el programa de armas se vuelva más clandestino, lo que llevaría a Irán a prohibir el acceso a los pocos inspectores nucleares que aún tienen acceso regular, aunque limitado, a sus principales instalaciones.

Fuente: La Nación

Un ataque israelí también puede impulsar a los dirigentes iraníes a decidir finalmente emprender una carrera para conseguir una bomba, la línea que sus mulás y generales han estado a punto de cruzar durante casi un cuarto de siglo.