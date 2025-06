Sydney Sweeney revela por qué nunca dejará de hacer escenas de desnudo

Sydney Sweeney habló abiertamente sobre la confianza, la desnudez en pantalla y por qué no piensa contenerse en sus próximos proyectos.

Sweeney nunca ha sido de jugar a lo seguro, y eso es justamente lo que sus fans admiran de ella. Desde Euphoria hasta Anyone But You, ha interpretado papeles desafiantes que con frecuencia incluyen desnudos. Mientras algunas estrellas eventualmente se alejan de ese tipo de escenas, Sweeney se mantiene firme en su decisión.

En una entrevista reciente, la actriz explicó por qué sigue comprometida con este tipo de escenas y cómo la empoderan como artista. Para ella, no se trata de provocar o generar polémica: se trata de apropiarse de su cuerpo y de sus decisiones. Analicemos lo que dijo y por qué es relevante.

La actriz ha forjado su carrera interpretando personajes emocionalmente complejos y audazmente auténticos. Desde su papel revelación en The Handmaid’s Tale hasta la vulnerable Cassie en Euphoria, ha demostrado que no teme asumir roles difíciles, incluso si incluyen desnudez.

En una entrevista con W Magazine, la actriz de 27 años explicó que no tiene intención de dejar de hacer escenas de desnudo. Aseguró que para ella no se trata de causar impacto, sino de narrativa y fuerza. “Me siento poderosa”, dijo, y agregó que interpretar a Cassie la ayudó a desarrollar confianza y conciencia de sí misma.

Además, explicó que para personajes como Cassie, que usan su cuerpo como forma de expresión emocional, la intimidad en pantalla es fundamental para mostrar quiénes son realmente. Sweeney declaró: “Creo que el cuerpo femenino es algo muy poderoso. Y estoy contando la historia de mi personaje, así que les debo hacerlo bien y hacer lo que haya que hacer”.

La actriz también reflexionó sobre su crecimiento profesional y dijo que, aunque en algún momento tuvo miedo escénico, hoy se siente cómoda en su piel, especialmente cuando la escena aporta a la historia. No es la primera vez que se refiere al tema: ya en 2022, en una entrevista con Teen Vogue, había declarado que la desnudez es una parte natural de la vida y que no debería ser vista con vergüenza.

La doble vara en Hollywood respecto a las escenas de desnudo

Su interpretación en Euphoria ha sido una de las más comentadas de su carrera. Sin embargo, aunque la serie de HBO fue aclamada por su crudeza y dramatismo, Sweeney siente que sus escenas de desnudo muchas veces eclipsan su actuación.

En declaraciones a Game Rant, contó que muchas personas se enfocan más en su cuerpo que en su desempeño actoral. También remarcó que su trabajo en The White Lotus fue percibido de forma distinta, ya que allí no tuvo tantas escenas explícitas y su actuación fue valorada con mayor seriedad.

La actriz también apuntó contra los dobles estándares que existen en la industria: mientras que los actores varones que participan en escenas sexuales o de desnudo son celebrados, las actrices suelen ser criticadas o juzgadas.

Aunque afirma no haber tenido problemas durante el rodaje de Euphoria, su principal conflicto está en cómo el público y los medios interpretan sus decisiones fuera del set.

Sydney Sweeney deja claro que su postura no solo tiene que ver con el arte, sino con una forma de reivindicar el control sobre su cuerpo, su historia y su carrera. Y a juzgar por la seguridad con la que habla y actúa, no parece que vaya a retroceder.

