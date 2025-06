Máxima tensión en Medio Oriente: Trump instó a Irán a cerrar un acuerdo nuclear “antes de que no quede nada”

En medio de una creciente escalada en la región, el expresidente estadounidense lanzó una dura advertencia al régimen iraní, instándolo a retomar las negociaciones nucleares y amenazando con ataques "aún más brutales" si no acceden.

Hoy 07:47

El presidente de EE.UU., Donald Trump, instó este viernes a Irán a cerrar un acuerdo nuclear "antes de que no quede nada" y advirtió de los "próximos ataques planeados" contra Irán serán "aún más brutales".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En un extenso posteo en su red Truth Social, Trump afirmó que le dio a Irán "una oportunidad tras otra de llegar a un acuerdo". "Les dije, con las palabras más enérgicas, que 'simplemente lo hicieran', pero por más que lo intentaron, por más cerca que estuvieron, simplemente no pudieron lograrlo. Les dije que sería mucho peor que cualquier cosa que supieran, anticiparan o les dijeran, que Estados Unidos fabrica el mejor y más letal equipo militar de todo el mundo, CON MUCHO, y que Israel tiene un montón de él, con mucho más por venir, y saben cómo usarlo", advirtió.

Además, se refirió a los asesinatos de altos mandos militares iraníes: "Algunos iraníes de línea dura hablaron con valentía, pero no sabían lo que estaba a punto de suceder. Todos ellos están MUERTOS ahora, ¡y sólo empeorará!".

Según Trump, "ya ha habido una gran muerte y destrucción, pero todavía hay tiempo para hacer que esta masacre, con los próximos ataques ya planeados siendo aún más brutales, llegue a su fin". "Irán debe llegar a un acuerdo, antes de que no quede nada, y salvar lo que una vez fue conocido como el Imperio Iraní. No más muerte, no más destrucción, SÓLO HÁGANLO, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE", sostuvo.