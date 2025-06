A un año sin Loan: el niño que fue a buscar naranjas y nunca volvió

El 13 de junio de 2024 desapareció en el paraje Algarrobal, Corrientes. Iba con su papá a un almuerzo familiar. Hoy debería estar en primer grado, pero su cuaderno sigue vacío. Su mamá lo espera, con el corazón roto.

Hoy 10:55

El 8 de mayo, Loan Danilo Peña cumplió 6 años en algún lugar. Nadie sabe si ese día le hicieron una torta, si tuvo globos, regalos, o si simplemente pasó como uno más. En este 2025, debería haber empezado la escuela primaria, y su cuaderno ya tendría que estar lleno de esas letras garabateadas con ilusión por un chico que empezaba a descubrir el mundo.

Pero hace exactamente un año, Loan desapareció. Y desde entonces, su ausencia se convirtió en dolor. La herida abierta de una familia que todavía no tiene respuestas. “Me hace falta mucho mi hijo. Él es mi compañerito más chiquito y me hace falta un montón”, dice su mamá, María, con la voz quebrada.

El 13 de junio de 2024, Loan fue con su papá a la casa de su abuela Catalina, en el paraje Algarrobal, Corrientes, para almorzar por el día de San Antonio. Era la primera vez que iba a ese lugar. Tenía apenas cinco años. Después del almuerzo, salió a buscar naranjas... y nunca más volvió.

Un año después, María sigue viviendo en la misma casa de la localidad de 9 de Julio, esperando a su hijo con la misma esperanza desgarradora del primer día. La acompaña José, su esposo, que no puede soportar estar mucho tiempo allí porque todo le recuerda que falta Loan. “Quizás estamos conversando y nos caemos, lloramos... pero nos levantamos otra vez. Estamos de pie. La verdad que ya es mucho tiempo un año, un año sin saber... Por favor, que hablen, que digan de una vez dónde está Loan, qué pasó ese día”, suplica la mujer.

Por la desaparición del nene, hay siete personas detenidas y procesadas, todas a un paso del juicio oral por la sustracción y el ocultamiento del menor: su tía Laudelina Peña; la pareja de ella, Antonio Benítez; Daniel Oscar Ramírez, Mónica Millapi, la exfuncionaria María Victoria Caillava, el capitán de navío retirado Carlos Pérez y el excomisario Walter Maciel.

Según los investigadores, existió “un plan coordinado” para alejar al niño de la custodia de su padre y montar una escena que simulara que se había perdido. Incluso llegaron a plantar un botín en un lodazal y difundieron una noticia falsa sobre su hallazgo.

“En ninguna oportunidad se hallaron rastros fehacientes del niño que lo ubicaran fuera de la órbita del naranjal”, remarcaron los fiscales Mariano de Guzmán, Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, que integran la Fiscalía Federal de Goya y PROTEX.

Para ellos, Laudelina, Benítez, Ramírez y Millapi fueron quienes alejaron a Loan durante el almuerzo y lo condujeron fuera de la vista del padre. En tanto, el excomisario Maciel es señalado como quien montó un falso operativo de búsqueda y entorpeció el hallazgo del menor desde su cargo.

Un año sin Loan. Un año sin respuestas. Un año con la misma pregunta latiendo en la voz de una madre que no baja los brazos: ¿Dónde está mi hijo?