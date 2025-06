Prohibieron a una maestra seguir ejerciendo tras descubrir que vendía contenido en OnlyFans

Una profesora de física de 34 años, está en el centro de un escándalo. El Ayuntamiento de Glasgow inició una investigación debido a la queja que presentaron algunos padres.

Hoy 11:00

Kirsty Buchan, de 34 años, se dedica a la docencia hace más de una década. Era profesora de física de una escuela secundaria en Gran Bretaña hasta hace muy poco, cuando quedó envuelta en un escándalo por abrirse una cuenta en OnlyFans y subir fotos eróticas.

El Ayuntamiento de Glasgow inició una investigación debido a la queja que presentaron algunos padres de la institución educativa donde enseñaba, Bannerman High School, y remitió el caso al Consejo General de Enseñanza de Escocia (GTCS).

Todo empezó a fines de 2022, cuando inició con el contenido para adultos en la plataforma, y ahora, en 2025 el caso volvió a los titulares debido la resolución del organismo de investigación educativa.

Además, la propia docente habló en una entrevista en vivo en el programa Good Morning Britain donde confirmó que con su actividad paralela llegó a ganar hasta 80.000 dólares al mes.

"Es una historia larga. Mi hijo no se encontraba bien, estaba viendo a un especialista en el hospital; soy madre soltera y no tuve ayuda para cuidarlo; mi única ayuda fue mi abuela, que estaba pasando por un cáncer y radioterapia", reveló cuando le preguntaron por qué había empezado a crear contenido para OnlyFans.

"Necesitaba tiempo libre para mi hijo, y me lo iban a descontar del sueldo. Sé que no era el único trabajo que podía hacer, pero era el único que me iba a dar el dinero suficiente para pagar todo, incluida la hipoteca y mi coche roto", indicó.

La maestra de física contó que creó una cuenta bajo un pseudónimo, y cambió su apariencia con maquillaje y pelucas. "Creí que nadie me iba a reconocer", expresó.

Los presentadores le preguntaron por la descripción de su biografía pública, que decía: "Una buena maestra que se volvió mala, realmente mala". "Muchos mienten y dicen que son profesores, me refería a la fantasía", aclaró.

La despidieron y le prohibieron volver a enseñar por sus fotos en OnlyFans: las repercusiones

Pese a su explicación, el GTSC comunicó que decidió eliminarla del registro de docentes en Escocia, por lo que no podrá volver a enseñar.

"Sus acciones carecieron de integridad, no tomó las medidas suficientes para impedir su identificación y corrió el riesgo de desprestigiar la profesión", argumentaron en el informe.

Indicaron que "su aptitud para enseñar está deteriorada y la calificaron como "no apta". La docente reaccionó a la decisión y expresó: "Es un mal día para la libertad de expresión".

"Se trata de defender mi historia y promover el sentirse bien consigo mismo; no me gusta la gente de mente cerrada que juzga a quienes no conoce", indicó Buchan.

"Tengo el cuerpo de una mujer común y corriente a la que no le importa mostrar sus defectos. No busco fama, sólo quiero poder sustentar a mi hijo", recalcó.

Incluso confesó que charló del tema con su familia. "Sabía que había un pequeño riesgo de que algo se supiera, pero nunca pensé que me haría famosa; así que lo hablé con mi hijo de 14 años, y tuve en cuenta todos los factores antes de tomar la decisión", expresó.

En 2022 los estudiantes publicaron mensajes de apoyo a la ex profesora, en los que pedían su reincorporación.

Críticas y apoyo: opiniones divididas en las redes

"Después de verme en poses sexys en ropa interior sería más difícil construir una buena relación con nuevos alumnos; hay muchos con quienes trabajé duro para construir un vínculo y lo mantengo hasta el día de hoy", aseguró.

Su aparición en el programa de televisión hizo que muchos espectadores compartieran sus pensamientos en las redes sociales.

"¿En qué universo alguien pensaría que tener una página de Only Fans es apropiado si sos profesor? ¡Acepta las consecuencias!", fue uno de los mensajes de los usuarios.

"Intentando justificar su razón para desnudarse. Eras profesora, es inaceptable", dijo otro de los detractores.

"¿80 mil en un mes? Haz lo que tengas que hacer por tu familia. Nadie más te va a ayudar. Yo no pude hacerlo, pero eso no significa que ella no deba. Una pregunta importante es cómo accedieron los menores a material para mayores de 18 años", cuestionó otra usuaria.

Al ser consultada por el debate que se desató en redes, la maestra respondió: "Todos tienen derecho a su propia opinión, y yo asumí toda mi responsabilidad. Creo que en todo caso les enseñé a muchas chicas que sus fotos pueden salir a la luz, y no digo que no lo hagan, pero que conozcan los riesgos es importante".

"Trabajé muy duro para ser maestra. Fui a la universidad, tuve dos trabajos y siempre fui madre soltera; tuve que hacer esto para ganar dinero extra, y no volvería a dar clases porque apenas dormía y nunca me alcanzó mi salario", sostuvo.