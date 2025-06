"El consumo está paralizado y el 1,5% de inflación no refleja lo que pasa en la calle"

El titular de la Asociación de Defensa del Consumidor de Santiago del Estero, Javier Alexandro, advirtió en Radio Panorama sobre el fuerte retroceso en las ventas, la morosidad creciente y la pérdida del poder adquisitivo, pese a la baja en el índice inflacionario.

Javier Alexandro, titular de ADECSE. analizó este viernes en diálogo con Radio Panorama la situación económica actual en la provincia y el país. Si bien reconoció que los datos recientes de una inflación del 1,5% representa una mejora frente a los registros de dos dígitos, sostuvo que aún se mantienen cifras elevadas que no se traducen en una mejora concreta en la vida cotidiana.

“Uno ve 1,5% de inflación, en relación a los dos dígitos uno debería estimar que la situación va mejorando, pero seguimos teniendo números altos”, expresó.

Alexandro remarcó la fuerte caída en las ventas y la falta de movimiento en las vísperas del Día del Padre. “Hay una fuerte caída en las ventas. En las vísperas del Día del Padre no hay movimiento prácticamente en la provincia. Se ha reducido el gasto, en el caso de que se puede hacer, porque hay un grado de morosidad y de retraso en el pago alarmante. Y eso el empresario lo siente en sus costos fijos: si no los paga, el Estado pierde recursos”, explicó.

Según su análisis, el consumo está cada vez más restringido y el pago de alimentos se financia con tarjetas de crédito, particularmente las locales. “El consumidor local hoy busca promociones, reintegros con algunas tarjetas. Las tarjetas locales son las que están financiando el pago de la comida, ya no la compra de otros elementos”, señaló.

Con respecto al costo de vida, Alexandro detalló: “En junio, con los números de mayo, estamos hablando que una familia tiene que superar el millón cien mil pesos. Es preocupante (…) Los números son muy lindos pero no hay una recomposición salarial, y de ahí la caída del consumo. Si hablamos con un supermercadista, me animaría a decir que las ventas se realizan en un porcentaje altísimo con tarjeta de crédito porque no hay liquidez”.

También expresó preocupación por la situación de los jubilados y la falta de incentivos al consumo: “La situación es preocupante porque los jubilados no pueden comprar los medicamentos y la gente no está teniendo para comprar sus alimentos. Hoy no hay nada para incentivar al consumo. Es importante empezar a ver la microeconomía, hacer hincapié en una reforma laboral e impositiva. Hay muchas cosas para ver, pero no detenernos en una inflación de 1,5%. Creo que el festejo del ministro Caputo fue exagerado; se ve que puede pagar sus cuentas”.

Finalmente, consultado sobre la iniciativa del Gobierno Nacional para insertar en el mercado formal los "dólares colchón" de los ahorristas , sostuvo que en Santiago del Estero su efecto es limitado: “Pocos son los que ahorraban en dólares. En una provincia como la nuestra afecta a un sector mínimo. La mayoría de la gente vive al día. La situación es difícil”.