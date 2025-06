Golf: Andrés Gallegos amplía su ventaja en el Abierto de Termas de Río Hondo

El jugador bonaernse se consolida como líder del certamen que se desarrolla en la ciudad termal.

Hoy 18:42

Con una tarjeta de 69 golpes (-4), Andrés Gallegos se consolidó como líder del XIII Abierto de Termas de Río Hondo, totalizando 203 golpes (-16) y estirando su ventaja a cuatro golpes sobre César Costilla y el aficionado Juan Martín Loureiro, sus inmediatos escoltas con -12. En el cuarto lugar se ubica Franco Romero, con -11.

El jugador bonaerense firmó una ronda sólida, con birdie en el hoyo 3 y un espectacular águila en el par-4 del hoyo 5. “Hoy no sopló tanto viento como ayer, pero las banderas fueron más exigentes. Por suerte arranqué bien, y en los segundos nueve hoyos, aunque no pegué tan sólido, me pude salvar casi siempre”, expresó Gallegos, quien actualmente ocupa el octavo lugar en el Ranking del Tour Profesional de Golf Argentino y es miembro del PGA TOUR Américas.

A pesar de la ventaja, el líder se mantiene cauto: “Es una buena diferencia, pero queda una ronda. Hay que jugar con paciencia e inteligencia”.

Detrás, el tucumano César Costilla, actual líder del Ranking 2025, completó una ronda sin errores, con birdies en los hoyos 13 y 18, y buscará su primera victoria en el Termas de Río Hondo Golf Club, tras consagrarse en el Abierto Norpatagónico en mayo. Por su parte, Loureiro, aficionado de El Paraíso, llegó a quedar a un golpe del líder tras el birdie en el 15, pero un bogey en el 16 y los aciertos de Gallegos lo relegaron.

Las mejores vueltas del día fueron para Martín Contini y Santiago Bauni, ambos con 67 golpes (-6).

Este sábado se disputará la ronda final, con el último grupo saliendo a las 10:30 hs en un campo que ya es un clásico del golf argentino. El Abierto de Termas de Río Hondo sigue creciendo como destino deportivo y turístico en el país.